Bellona i faresonen: Må samle 8 millioner kroner innen en uke for å unngå konkurs

Miljøorganisasjonen Bellona står overfor en alvorlig finanskrise og har gitt permitteringsvarsel til rundt 40 ansatte. Organisasjonen må samle inn 8 millioner kroner innen en uke for å unngå konkurs og har opprettet en spleis-kampanje. Støtte fra Quadrature Climate Foundation er holdt tilbake, noe som har forverret situasjonen.

Miljøorganisasjonen Bellona står overfor en alvorlig finanskrise og må innsamle 8 millioner kroner innen en uke for å unngå konkurs. Rundt 40 ansatte fikk permitteringsvarsel på et allmøte fredag.

Ifølge Bellona-sjef Frederic Hauge vil organisasjonen gå konkurs og måtte begjære oppbud hvis midlene ikke reises til neste mandag. Stiftelsen har ikke nok likviditet til å betale lønninger eller andre kreditorer. Daglig leder Sveinung Rotevatn uttrykker at stiftelsen er i en kritisk situasjon og sterkt avhengig av friske midler for å overleve. Støtten fra Quadrature Climate Foundation, som egentlig skulle overføre 20 millioner kroner i mai, er holdt tilbake grunnet usikkerhet rundt formålet.

I forrige måned var det også knapt med penger til lønninger, og ansatte ble bedt om frivillig å utsette utbetalingene for å_overkomme midlertidige utfordringer. Et styremøte i går kveld konkluderte dessverre med at mobiliseringen av nok midler ikke var nådd. Rotevatn, som tidligere var nestleder i Venstre og overtok som daglig leder hos Bellona tidligere i år, beskriver et Knallhardt arbeid med å skaffe inntekter og kutte utgifter de siste fem månedene, med syltynne marginer.

Organisasjonen har nå lansert en spleis-kampanje for å samle inn de nødvendige 8 millions kronene denne uken





