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Bellona i økonomisk krise: Revisor advarer mot brudd på stiftelsesloven

Næringsliv News

Bellona i økonomisk krise: Revisor advarer mot brudd på stiftelsesloven
BellonaRevisjonStiftelsesloven
📆6/5/2026 2:20 PM
📰Teknisk
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Miljøstiftelsen Bellona mottok i 2024 en kritisk revisjonsrapport med forbehold, der revisoren advarte om vesentlig usikkerhet om organisasjonens evne til fortsatt drift. Stiftelsen er nå i en akutt likviditetskrise og trenger 8 millioner kroner for å unngå konkurs.

I 2023 uttrykte Bellona s revisor bekymring for at organisasjonens økonomiske forhold kunne være i strid med stiftelsesloven. I 2024 ble denne usikkerheten ytterligere understreket i en revisjonsrapport med forbehold, der revisoren Per Edwin Engen fra BDT Viken Revisjon konkluderte med at det forelå en vesentlig usikkerhet som kunne ramme stiftelsens evne til fortsatt drift.

Han hevdet at Bellona ikke forvaltet økonomien i tråd med loven, stiftelsens formål eller sine egne vedtekter. Året før hadde revisoren allerede bemerket at stiftelsens egenkapital var tapt, noe som også kan være et brudd på stiftelsesloven. Espen Knudsen, fagsjef i Revisorforeningen, beskriver en slik revisjonsrapport som et klart varsku. Han peker på at tap kan føre til erstatningskrav, og at lovbrudd kan være straffbart.

Samtidig uttrykker Bellonas leder, Frederic Hauge Rotevatn, bekymring for at klima- og miljøspørsmål ikke lenger har topp优先itet hverken politisk eller i næringslivet. På mandag kunngjorde Bellona at de var i en akutt likviditetskrise og trengte 8 millioner kroner innen en uke for å unngå konkurs. For å overleve har stiftelsen startet en kronerulling for å skaffe inn penger

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Teknisk /  🏆 7. in NO

Bellona Revisjon Stiftelsesloven Likviditetskrise Kronerulling

 

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