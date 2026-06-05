Bellona i økonomisk krise: Revisor advarer mot brudd på stiftelsesloven

Miljøstiftelsen Bellona mottok i 2024 en kritisk revisjonsrapport med forbehold, der revisoren advarte om vesentlig usikkerhet om organisasjonens evne til fortsatt drift. Stiftelsen er nå i en akutt likviditetskrise og trenger 8 millioner kroner for å unngå konkurs.

I 2023 uttrykte Bellona s revisor bekymring for at organisasjonens økonomiske forhold kunne være i strid med stiftelsesloven. I 2024 ble denne usikkerheten ytterligere understreket i en revisjonsrapport med forbehold, der revisoren Per Edwin Engen fra BDT Viken Revisjon konkluderte med at det forelå en vesentlig usikkerhet som kunne ramme stiftelsens evne til fortsatt drift.

Han hevdet at Bellona ikke forvaltet økonomien i tråd med loven, stiftelsens formål eller sine egne vedtekter. Året før hadde revisoren allerede bemerket at stiftelsens egenkapital var tapt, noe som også kan være et brudd på stiftelsesloven. Espen Knudsen, fagsjef i Revisorforeningen, beskriver en slik revisjonsrapport som et klart varsku. Han peker på at tap kan føre til erstatningskrav, og at lovbrudd kan være straffbart.

Samtidig uttrykker Bellonas leder, Frederic Hauge Rotevatn, bekymring for at klima- og miljøspørsmål ikke lenger har topp优先itet hverken politisk eller i næringslivet. På mandag kunngjorde Bellona at de var i en akutt likviditetskrise og trengte 8 millioner kroner innen en uke for å unngå konkurs. For å overleve har stiftelsen startet en kronerulling for å skaffe inn penger





Teknisk / 🏆 7. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bellona Revisjon Stiftelsesloven Likviditetskrise Kronerulling

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bellona i alvorlig økonomisk krise etter revisjonsrapport med vesentlige forbeholdRevisjonsrapport fra BDT Viken avdekket betydelige økonomiske svakheter i Bellona. Revisor advarer om usikkerhet rundt stiftelsens videre drift, mulige erstatningskrav og straffbare lovbrudd. Organisasjonen står nå i en akutt likviditetskrise og trenger 8 millioner kroner innen en uke for å unngå konkurs.

Read more »

Bellona i akutt likviditetskrise: Revisor melder om vesentlig usikkerhetMiljøstiftelsen Bellona står på konkursens rand og trenger 8 millioner kroner på en uke. Revisor har gitt en rapport med forbehold og påpekt brudd på lov og vedtekter.

Read more »

Bellona-stiftelsen i økonomisk krise: Revisor slår alarm for brudd på stiftelseslovenBellonas revisor uttaler i 2023 at økonomien kan være i strid med stiftelsesloven, og i 2024 ble det gitt en revisjonsrapport med forbehold grunnet vesentlig usikkerhet. Stiftelsen kan miste egenkapital og står nå i en akutt likviditetskrise, med behov for 8 millioner kroner innen en uke for å unngå konkurs. Fagpersoner advarer om potensielle erstatningskrav og straffbart brudd på loven.

Read more »

Bellona i akutt økonomisk krise: Revisor uttaler vesentlig usikkerhet om driftsevneMiljøstiftelsen Bellona mottok i 2024 en revisjonsrapport med forbehold om vesentlig usikkerhet. Revisoren mente at økonomien ikke var forvaltet i tråd med loven eller stiftelsens vedtekter. Organisasjonen er nå i en likviditetskrise og ber om 8 millioner kroner for å unngå konkurs.

Read more »