Bellona i strid med stiftelsesloven og på konkursens rand

Bellonas revisor har uttrykt tvil om stiftelsens evne til fortsatt drift, og stiftelsen er nå i en akutt likviditetskrise og trenger 8 millioner kroner for å unngå konkurs.

I 2023 mente Bellona s revisor at økonomien kunne være i strid med stiftelsesloven, og året etter ble det sådd tvil om videre drift. Bellona s revisor ga i 2024 en revisjonsrapport med forbehold, og skrev at det foreligger en vesentlig usikkerhet som kan skape tvil av betydning om stiftelsens evne til fortsatt drift.

Revisoren Per Edwin Engen mente at miljøstiftelsen ikke forvaltet økonomien i tråd med loven, stiftelsens formål eller sine egne vedtekter for øvrig. Året før bemerkte revisoren at stiftelsens egenkapital var tapt, noe som også kan være i strid med stiftelsesloven. Espen Knudsen, fagsjef i Revisorforeningen, sier at en slik revisjonsrapport er et klar varsku. Hvis noen har lidt tap vil det kunne fremmes erstatningskrav, og brudd på loven kan være straffbart.

Vi merker at klima og miljø ikke er øverst på dagsordenen lenger, verken politisk eller i næringslivet, sier Rotevatn til NRK. Mandag sa Bellona at de var på konkursens rand. De er i en akutt likviditetskrise og trenger 8 millioner kroner på en uke for å unngå konkurs. Miljøstiftelsen har startet kronerulling





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Bellona Stiftelsesloven Konkurs Likviditetskrise

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