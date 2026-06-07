Bellona‑innsamling, vold i Stavanger, drap i Israel og droneangrep ved Tsjernobyl - en uke med kriser og avtaler

Bellona kjemper for å nå 8 millioner kroner, mens politiet etterforsker vold i Stavanger, Israel opplever skyteepisode, og en russisk drone treffer et atomavfallsdepot nær Tsjernobyl. Samtidig har HK forhandlet fram nye lønnsordninger, Taiwan responderer på kinesisk aktivitet, og en ny regjeringssjef er nominasjonert i Sør‑Korea.

Miljø stiftelsen Bellona har i løpet av noen dager samlet inn nesten fire millioner kroner gjennom en innsamlingsaksjon på Spleis, men dette utgjør bare halvparten av det beløpet som er nødvendig for å sikre organisasjonens videre drift.

Over fire tusen givere, både privatpersoner og bedrifter, har bidratt med løfter om støtte siden mandag kveld, og Bellonas styre har satt en tidsfrist: innen kommende mandag må 8 millioner kroner stå på kontoen før styret tar en endelig beslutning om fremtidige tiltak. Bellonas administrerende direktør, Fredric Hauge, har uttalt at engasjementet er stort og at man fortsatt får nye donorer hver time.

Rotevatn, som leder innsamlingsarbeidet, sier at teamet jobber døgnet rundt og ikke vil stoppe før målet er nådd. Dersom fristen ikke nås, kan det få alvorlige konsekvenser for organisasjonens evne til å videreføre sin klima‑ og miljøvirksomhet både i Norge og internasjonalt. Bellona, etablert i 1986, har rundt 100 ansatte fordelt på kontorer i Oslo, Brussel og Berlin, og spiller en sentral rolle i debatten om klimagassutslipp, forurensning og grønn teknologi.

Samtidig har det skjedd en rekke andre hendelser som har fått oppmerksomhet i nyhetsbildet. I Stavanger ble en voldshendelse på en åpen gate meldt til politiet, og flere patruljer er nå på stedet. Offeret, som ble slått ned, fikk akutt helsehjelp av ambulanse og ble deretter transportert til legevakt. Politiet undersøker hendelsen og avhører vitner, men foreløpig er det ikke kjent om det er noen sammenheng mellom de involverte partene.

I Israel har en mann blitt drept og flere andre skutt og såret i nærheten av bosetningen Kochav Yair, en hendelse som etterforskes som mulig terrorangrep. Israels keiserlige forsvarsstyrker har rullet inn ekstra soldater og medisinsk personell, og innbyggerne er blitt bedt om å holde seg inne til situasjonen er under kontroll. Samtidig meldte Ukrainas myndigheter at en russisk drone har truffet et lager for brukt atomavfall i nærheten av Tsjernobyl.

Ingen personskader ble rapportert, og strålingsnivåene holdes innen normale grenser, men institusjoner som IAEA planlegger å inspisere stedet for å vurdere eventuelle miljømessige konsekvenser. I arbeidsmarkedet har fagforeningen HK Norge kunngjort at en streikplan omfatter 1 666 medlemmer dersom forhandlingene med arbeidsgiverne ikke fører til en avtale.

Etter harde forhandlinger har partene nå blitt enige om å utvide ordningen for forskuttering av sykelønn fra tre til fem måneder, samt innføre forskuttering av foreldre‑ og pleiepenger i opptil seks måneder fra 1. januar 2027. Forhandlingsleder Sigbjørn Mygland i NHO Service og Handel understreker at avtalen er dyrere enn ønsket, men nødvendig for å unngå streik.

På den internasjonale scenen har Taiwan møtt kinesisk aktivitet i østlige Kina‑havet med utsendelse av egne patruljefartøy, etter at Kina hevdet enerett over farvannet i forbindelse med samtaler mellom Japan og Filippinene om grensedragning. Taiwan har kalt denne kinesiske aktiviteten for folkerettsstridig, og kystvakten har respondert med tilsvarende manøvre for å vise sin beredskap. Til slutt ble det også rapportert om en privat bryllupsseremoni: Kurt og Oda giftet seg i en liten, intim sammenkomst, bekreftet av manager Thomas Haugom.

I Sør‑Korea har president Lee Jae‑Myung nominert Han Seongsook, nåværende minister for små og mellomstore bedrifter, som ny regjeringssjef med ansvar for landets kunstig‑intelligens‑omstilling, forutsatt at nasjonalforsamlingen godkjenner forslaget. Disse hendelsene viser bredden i både nasjonale og internasjonale nyheter i løpet av de siste dagene





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