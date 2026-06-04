Bellona på konkursens rand etter revisorers advarsel om økonomisk usikkerhet

Bellona har fått en ny revisjonsrapport som peker på vesentlig økonomisk usikkerhet og mulig brudd på Stiftelsesloven. Organisasjonen trenger 8 millioner kroner innen én uke for å unngå konkurs, og har startet en innsamlingskampanje for å sikre videre drift.

Bellona har i 2024 nådd et kritisk punkt i sin økonomiske situasjon etter flere år med bekymringsfulle revisjonsrapporter. I 2023 hevdet Bellona s revisor at stiftelsens økonomi muligens var i strid med Stiftelsesloven, og året etter forsterket han advarselen med en revisjonsrapport som inneholdt klare forbehold.

I den rapporten ble det uttrykt at det foreligger en vesentlig usikkerhet som kan skape tvil av betydning om stiftelsens evne til fortsatt drift. Revisjonsteamet, ledet av Per Edwin Engen fra BDT Viken Revisjon, konkluderte med at miljøstiftelsen ikke forvaltet sine midler i tråd med gjeldende lovverk, stiftelsens eget formål eller de vedtektene den har vedtatt. I tillegg ble det i en tidligere revisjon påpekt at Bellonas egenkapital var tapt, noe som potensielt også kan være i strid med Stiftelsesloven.

Denne utviklingen har skapt betydelig uro blant både ansatte, støttespillere og potensielle givere. Fagsjef i Revisorforeningen, Espen Knudsen, beskriver den siste revisjonsrapporten som et klart varsel til stiftelsen. Han påpeker at dersom noen har lidt økonomisk tap som følge av forvaltningen, kan det bli fremmet erstatningskrav, og brudd på loven kan i verste fall bli straffbart. Samtidig merker flere aktører at klima- og miljøspørsmål ikke lenger får den prioriteten de tidligere hadde, verken politisk eller i næringslivet.

Dette ble uttalt av Rotevatn i en samtale med NRK, som understreker at den svekkede omtalen kan påvirke både støtte og politisk vilje til å hjelpe organisasjonen i en krise. Mandag kunngjorde Bellona at de befinner seg på konkursens rand. Stiftelsen befinner seg i en akutt likviditetskrise og har publisert et presserende behov for å skaffe 8 millioner kroner innen én uke for å unngå konkurs.

For å dekke dette kravet har Bellona lansert en intens kampanje med mål om å samle inn nødvendige midler så raskt som mulig. Initiativet, som kalles "kronerulling", oppfordrer både eksisterende støttespillere og nye givere til å bidra med alt de kan, med løfte om at hver krone vil gå direkte til å sikre stiftelsens fortsatte virksomhet.

Til tross for den alvorlige økonomiske situasjonen har ledelsen uttrykt håp om at solidaritet fra allmennheten og miljøbevisste aktører kan snu tidevannet og sikre at Bellona fortsatt kan drive sitt viktige arbeid for klima og miljø i Norge. Den pågående situasjonen illustrerer også en større utfordring for ideelle organisasjoner som er avhengige av donasjoner og offentlige midler, spesielt i en tid der økonomisk usikkerhet sprer seg i samfunnet.

Dersom Bellona ikke får nødvendig kapital på kort tid, risikerer de ikke bare å miste sin operative kapasitet, men også å miste tilliten fra både medlemmer og samarbeidspartnere. I en tid preget av klimaendringer og økende miljøbevissthet er dette et kritisk øyeblikk for en av landets mest profilerte miljøstiftelser, og utfallet vil få betydning for hvordan lignende organisasjoner håndterer økonomiske trusler i fremtiden





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Bellona Revisjonsrapport Konkurs Miljøstiftelse Likviditetskrise

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