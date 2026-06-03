Bellona på konkursens rand: Revisjonserklæring om usikkerhet om stiftelsens drift

Bellonas revisor har uttrykt usikkerhet om stiftelsens evne til fortsatt drift etter å ha undersøkt økonomien. Revisjonserklæringen peker på at stiftelsens egenkapital er tapt og at økonomien ikke er forvaltet i tråd med loven, stiftelsens formål eller sine egne vedtekter.

I 2023 mente Bellona s revisor at økonomien kunne være i strid med stiftelsesloven, og året etter ble det sådd tvil om videre drift. Bellona s revisor ga i 2024 en revisjonsrapport med forbehold, og skrev at det foreligger en vesentlig usikkerhet som kan skape tvil av betydning om stiftelsens evne til fortsatt drift.

Revisoren, Per Edwin Engen i BDT Viken Revisjon, mente at miljøstiftelsen ikke forvaltet økonomien i tråd med loven, stiftelsens formål eller sine egne vedtekter for øvrig. Året før bemerkte revisoren at stiftelsens egenkapital var tapt, noe som også kan være i strid med stiftelsesloven. Espen Knudsen, fagsjef i Revisorforeningen, sier at en slik revisjonsrapport er et klart varsku. Hvis noen har lidt tap vil det kunne fremmes erstatningskrav, og brudd på loven kan være straffbart, sier han.

Rotevatn til NRK at klima og miljø ikke er øverst på dagsordenen lenger, verken politisk eller i næringslivet. Mandag sa Bellona at de var på konkursens rand. De er i en akutt likviditetskrise og trenger 8 millioner kroner på en uke for å unngå konkurs. Miljøstiftelsen har startet kronerulling.

Miljøstiftelsen har startet kronerulling for å samle inn midler for å holde stiftelsen i gang. Men det er fortsatt usikkert om de vil klare å samle inn nok midler i tide. I 2023 mente Bellonas revisor at økonomien kunne være i strid med stiftelsesloven, og året etter ble det sådd tvil om videre drift.

Bellonas revisor ga i 2024 en revisjonsrapport med forbehold, og skrev at det foreligger en vesentlig usikkerhet som kan skape tvil av betydning om stiftelsens evne til fortsatt drift





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Bellona Revisjon Usikkerhet Stiftelsens Drift Miljøstiftelse

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