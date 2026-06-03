Bellona på randen av konkurs: Revisjon avslører økonomiske utfordringer

Bellona, en viktig miljøstiftelse, står overfor en akutt likviditetskrise og trenger 8 millioner kroner for å unngå konkurs. En revisjon avslørte at stiftelsen ikke har forvaltet økonomien i tråd med loven eller sine egne vedtekter, og at egenkapitalen er tapt. Dette kan føre til erstatningskrav og straffbart brudd på loven.

I 2023, mente Bellona s revisor at økonomien kunne være i strid med stiftelsesloven, og året etter ble det sådd tvil om videre drift. I 2024, ga Bellona s revisor en revisjonsrapport med forbehold, hvor det ble skrevet at 'det foreligger en vesentlig usikkerhet som kan skape tvil av betydning om stiftelsens evne til fortsatt drift'.

Revisoren, Per Edwin Engen i BDT Viken Revisjon, mente at miljøstiftelsen ikke forvaltet økonomien i tråd med loven, stiftelsens formål eller sine egne vedtekter. Året før bemerket revisoren at stiftelsens egenkapital var tapt, noe som også kan være i strid med stiftelsesloven. Espen Knudsen, fagsjef i Revisorforeningen, sier til Energi og Klima at en slik revisjonsrapport er et 'klart varsku'. - Hvis noen har lidt tap vil det kunne fremmes erstatningskrav, og brudd på loven kan være straffbart, sier Knudsen.

- Vi merker at klima og miljø ikke er øverst på dagsordenen lenger, verken politisk eller i næringslivet, sier Rotevatn til NRK. Mandag sa Bellona at de var på konkursens rand. De er i en akutt likviditetskrise og trenger 8 millioner kroner på en uke for å unngå konkurs. Miljøstiftelsen har startet kronerulling





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Bellona Konkurs Økonomi Miljøstiftelse Revisjon

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