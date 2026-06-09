Bellona reddet fra konkurs, innsamlet 13 millioner kroner

Bellona, en miljøorganisasjon som står for miljøvern og bærekraft, har vært i en økonomisk krise. Nå er de reddet og kan fortsette driften. Miljøstiftelsen har innsamlet 13 millioner kroner, hvorav 3 millioner kroner er fra individuelle givere, 10 millioner kroner fra næringslivet og andre støttespillere.

Miljøorganisasjonen Bellona har stått i en økonomisk krise og var i fare for å gå konkurs. Nå er den reddet. For en uke siden ble det kjent at Bellona manglet 8 millioner kroner for å unngå en konkurs.

For å samle inn penger opprettet miljøorganisasjonen en spleis i håp om å fortsette driften. På pressekonferansen kunngjorde Bellona at de har fått inn til sammen 13 millioner kroner og dermed er sikret videre drift. Miljøstiftelsen fikk inn 3 millioner kroner fra 4370 individuelle givere. I tillegg stilte næringslivet og andre støttespillere opp med 10 millioner kroner.

- I løpet av gårsdagen fikk vi inn 3 millioner kroner fra Tom Wilhelmsens Stiftelse i et svært raust bidrag. I tillegg fikk vi inn ytterligere 5 millioner kroner, sa daglig leder Svein Rotevatn. Bellona sier de fremdeles går et utfordrende halvår i møte og melder at de må kutte i kostnadene for å sikre driften videre. Stiftelsen ble grunnlagt av Hauge i 1986 og har i dag cirka 100 medarbeidere. De har kontorer i Oslo, Brussel, Vilnius og Berlin





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Bellona Konkurs Innsamlet Penger Miljøvern Bærekraft

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