Bellona-sjefen: Vi går konkurs hvis vi ikke får lån eller bidrag innen mandag

Bellona-sjefen Frederic Hauge sier at stiftelsen risikerer konkurs hvis de ikke kan reise åtte millioner kroner innen neste mandag. Hauge sier at det er to muligheter: enten at de får lån eller bidrag, eller at de må begjære oppbud. Hauge har tidligere sagt at Bellona har ingen penger på bok, og at de har kuttet kostnader og gjennomført nedbemanning. Sveinung Rotevatn, tidligere Venstre-politiker, er nå Bellona-sjef, og sier at de trenger hjelp fra alle som mener Norge fortsatt trenger en uavhengig miljøorganisasjon.

Miljø stiftelsen Bellona er i pengetrøbbel og risikerer konkurs . Det skriver VG. - Vi går konkurs, hvis vi ikke greier å reise åtte millioner kroner innen neste mandag.

Ellers må vi begjære oppbud, sier tidligere Bellona-sjef Frederic Hauge til avisen mandag kveld. I følge Hauge er det nå to muligheter: - Enten at vi får lån eller bidrag. Vi kjører derfor spleisen 'Redd Bellona' frem til søndag. Kommer vi ikke i mål, vil pengene bli tilbakebetalt.

I slutten av 2025 tok tidligere Venstre-politiker, Sveinung Rotevatn over som Bellona-sjef. - Dette er alvorlig. Bellona har ingen penger på bok. Alt vi henter inn går til miljøarbeidet.

Når større utbetalinger fra givere og myndigheter forsinkes, har vi ingenting å tære på. Vi har kuttet kostnader og gjennomført nedbemanning. Det er ikke nok. Nå trenger vi hjelp fra alle som mener Norge fortsatt trenger en uavhengig miljøorganisasjon, sier Rotevatn i en pressemelding.

Den utløsende årsaken til situasjonen er ifølge Rotevatn at stiftelsen Quadrature Climate Foundation, som skulle overføre 20 millioner kroner til Bellona i mai, har utsatt eller i verste fall avlyst utbetalingen, skriver Aftenposten





e24 / 🏆 20. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bellona Pengetrøbbel Risikerer Konkurs Fredric Hauge Sveinung Rotevatn Quadrature Climate Foundation Utbetaling Lån Bidrag Independer Miljøorganisasjon

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bellona i fare for konkursBellona står overfor en akutte økonomisk krise og har über natt å skaffe åtte millioner kroner for å unngå å begjære oppbud. Ifølge Bellona-sjef Frederic Hauge og daglig leder Sveinung Rotevatn er marginalene blitt for tynne etter et større inntektsbortfall i mai. Selskapet har informert de ansatte om mulig permittering og jobber med en spleis for å samle inn midler.

Read more »

Bellona i pengenød – må skaffe 8 millioner på en ukeDet er kun to alternativer for selskapet nå.

Read more »

Bellona nær konkurs: Ansatte får ikke lønnFrederic Hauges miljøstiftelse Bellona er i alvorlig økonomisk trøbbel og er begjært konkurs. De ansatte får nå ikke lønn etter at en stor giver trakk støtten.

Read more »

Bellona-sjef: Vi går konkurs hvis vi ikke greier å reise 8 millioner kronerBellona-sjef Frederic Hauge sier at organisasjonen må begjære oppbud hvis de ikke reiser 8 millioner kroner innen neste mandag. De ansatte er informert om at det kan bli aktuelt med permitteringer.

Read more »