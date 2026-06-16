Bellonas økonomiske krise: Ubetalt krav på fire millioner kroner fra eget investeringsselskap

Miljøstiftelsen Bellona er i økonomisk uføre etter å ha lånt ut store summer til sitt eget investeringsselskap Bellona Holding, som igjen har et ubetalt krav på nesten fire millioner kroner fra Accelerate Capital. Grunnlegger Frederic Hauge forsvarer satsingen.

Miljøstiftelse n Bellona er i hardt vær økonomisk, og nye opplysninger viser at deres eget investeringsselskap, Bellona Holding, sitter med et ubetalt krav på nesten fire millioner kroner.

Kravet stammer fra arbeid utført av Bellona-ansatte for det kommersielle rådgivningsselskapet Accelerate Capital, der både Bellona og grunnlegger Frederic Hauge er eiere. Accelerate Capital ble etablert i slutten av 2022 og skal hjelpe klimateknologibedrifter med rådgivning og investorkontakt. Finansmannen Tor Svellands Cayman Islands-registrerte selskap Svelland Capital eier en tredjedel, mens Bellona Holding og Frederic Hauge privat eier 16 prosent hver.

Regnskapene fra 2022 til 2024 viser at Bellonas satsing på Accelerate Capital har forverret den økonomiske situasjonen for miljøstiftelsen, som nylig måtte reddes fra konkurs gjennom en storstilt innsamlingsaksjon. Bellona Holding har lånt penger fra stiftelsen for å dekke egne kostnader, og utlånet økte fra under to millioner kroner i 2021 til 5,5 millioner i 2024. I tillegg har Bellona Holding et udekket krav på Accelerate Capital på 3,8 millioner kroner for arbeid utført av Bellonas ansatte.

Frederic Hauge sier til E24 at kravet ikke påvirket behovet for krisehjelp, da de allerede hadde budsjettert med nedbetaling i 2026. Han avviser også interessekonflikter. E24s undersøkelser avdekker at Bellona Holding allerede i 2022 ikke hadde økonomi til å bære egne kostnader uten løpende betaling fra kunder. Gjelden til stiftelsen er fortsatt ikke nedbetalt, og per i dag skylder Bellona Holding 5,8 millioner kroner, ifølge Hauge.

Revisor slo alarm både i 2023 og 2024 om stiftelsens skjøre økonomi. Hauge forsvarer satsingen som verdifull: 'Miljøstiftelsen Bellona anser fremdeles denne satsingen som verdifull. Både i form av at den understøtter stiftelsens målsettinger, og at den vil lønne seg for Bellona Holding som vil kunne tilbakebetale sin gjeld til miljøstiftelsen.

' Han håper Accelerate Capital vil gi utbytte i fremtiden. Daglig leder i Accelerate Capital, Harald Sætvedt, sier at selskapet i 2025 omsatte for 40 millioner kroner og gikk med solid overskudd. Det utestående til Bellona Holding vil bli tilbakebetalt ved evne. Han opplyser at en generalforsamling i juni skal avgjøre om det betales utbytte for 2025.

Hauge peker på at Accelerate Capital allerede har hatt en større avtale med Superior Graphite, som ble solgt til Exxon Mobil i 2025 og ga betydelige inntekter. Til tross for optimismen, står Bellona overfor en usikker fremtid, og krisen i vår viser at stiftelsen er avhengig av store donorer og myndighetsstøtte for å overleve





e24 / 🏆 20. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bellona Accelerate Capital Frederic Hauge Økonomisk Krise Miljøstiftelse

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Datatilsynet gir Elkjøp gebyr på 20 millionerElkjøp får et gebyr på 20 millioner kroner for brudd på personvernreglene i selskapets kundeklubb.

Read more »

Olje- og gasseksport over toppen, men leverandørindustrien mister jobberOlje- og gassnæringen har nå passert eksporttoppen og holder seg på om lag 200 milliarder kroner, ifølge energistiftelsen. I det siste halve året har rundt 1450 ansatte i leverandørindustrien mistet jobbene sine, mens eksporten holder seg stabil. Tallene viser at omsetningen i de fire første månedene av 2026 var lavere enn i samme periode i fjor, med en nedgang på rundt tre prosent. For å opprettholde aktiviteten og sysselsettingen må leverandørene satse mer på eksport, ifølge NORWEP. At eksporten holdes oppe til tross for en sterkere krone, viser at norske leverandører konkurrerer på kompetanse og teknologi, ikke kun på pris.

Read more »

Datatilsynet gir Elkjøp gebyr på 20 millionerElkjøp får et gebyr på 20 millioner kroner for brudd på personvernreglene i selskapets kundeklubb.

Read more »

Datatilsynet gir Elkjøp gebyr på 20 millionerElkjøp får et gebyr på 20 millioner kroner for brudd på personvernreglene i selskapets kundeklubb.

Read more »

Utsetter elbusser fordi veiene ikke tåler demAkershus skal bruke 150 millioner kroner på å oppgradere veier.

Read more »

Koster 10.000 – verdt hver kroneNå kommer Renault 4 i ny utgave.

Read more »