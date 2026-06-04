Bellonas revisor varsler konkurs: "Vesentlig usikkerhet" om stiftelsens evne til fortsatt drift

Bellonas revisor har uttalt at det foreligger en vesentlig usikkerhet som kan skape tvil om stiftelsens evne til fortsatt drift. Revisoren mener at miljøstiftelsen ikke forvalter økonomien i tråd med loven, stiftelsens formål eller sine egne vedtekter. Stiftelsens egenkapital er tapt, noe som kan være i strid med stiftelsesloven. Revisoren advarer også om at stiftelsen kan ha brutt loven ved å ha tapte midler.

Bellona s revisor ga i 2024 en revisjonsrapport med forbehold, og skrev at \"det foreligger en vesentlig usikkerhet som kan skape tvil av betydning om stiftelsens evne til fortsatt drift \".

Revisoren, Per Edwin Engen i BDT Viken Revisjon, mente at miljøstiftelsen ikke forvaltet økonomien i tråd med loven, stiftelsens formål eller sine egne vedtekter for øvrig. Året før bemerket revisoren at stiftelsens egenkapital var tapt, noe som også kan være i strid med stiftelsesloven. Espen Knudsen, fagsjef i Revisorforeningen, sier til Energi og Klima at en slik revisjonsrapport er et \"klart varsku\".

– Hvis noen har lidt tap vil det kunne fremmes erstatningskrav, og brudd på loven kan være straffbart, sier Knudsen. Rotevatn kom inn i stiftelsen tidligere i år, men bekrefter at økonomien har vært anstrengt i flere år. – Vi merker at klima og miljø ikke er øverst på dagsordenen lenger, verken politisk eller i næringslivet, sier Rotevatn til NRK. Mandag sa Bellona at de var på konkursens rand.

De er i en akutt likviditetskrise og trenger 8 millioner kroner på en uke for å unngå konkurs. Miljøstiftelsen har startet kronerulling





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