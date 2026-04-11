Benfica Viser Stor Interesse for Tromsøs Midtbanetalent Jens Hjerto-Dahl

Benfica, den portugisiske fotballgiganten, har kastet sine øyne på den norske midtbanespilleren Jens Hjerto-Dahl. Etter en imponerende start på sesongen for Tromsø, ser det ut til at flere store klubber er interessert i å sikre seg hans signatur. Klubben forventer en høy overgangssum, og konkurransen om spilleren kan bli tøff.

Portugisiske Benfica har rettet blikket mot norsk fotball , og spesifikt Tromsø s talentfulle midtbanespiller Jens Hjerto-Dahl . Etter rapporter i media, ser det ut til at den portugisiske storklubben er svært interessert i den unge nordmannen, som har imponert stort i starten av årets sesong. Manager José Mourinho skal ha fått øynene opp for Hjerto-Dahl, noe som kan tyde på at Benfica ser et stort potensial i spilleren.

Det er verdt å merke seg at Mourinho, selv om han ikke lengre er manager for klubben, er en respektert figur innen fotballverdenen og hans anbefalinger bærer vekt. Solskjær skal også ha sett Hjerto-Dahl tidligere, mens han var manager for Besiktas. Dette indikerer en bred interesse fra ulike managerkretser, noe som igjen understreker Hjerto-Dahls talent og potensial. Hjerto-Dahl har hatt en formidabel start på sesongen for Tromsø, med imponerende statistikk som inkluderer mål og målgivende pasninger. I fjor scoret han fire mål og hadde fire målgivende på 30 kamper. I 2026, som vi er inne i nå, har han allerede scoret fire mål på bare to kamper, selv om kun tre serierunder er spilt. Dette er statistikk som garantert fanger oppmerksomheten til speidere og klubber på jakt etter nye forsterkninger. Det er tydelig at Hjerto-Dahl er en nøkkelspiller for Tromsø, og hans prestasjoner er avgjørende for lagets suksess





