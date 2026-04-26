Tidligere statsministre Naftali Bennett og Yair Lapid har inngått et samarbeid for å fjerne Benjamin Netanyahu fra makten i Israel. Sammenslåingen skjer i forkant av et kommende parlamentsvalg.

I et overraskende politisk trekk har partiene ledet av tidligere israelske statsministre Naftali Bennett og Yair Lapid kunngjort et samarbeid. Målet er klart: å utfordre og potensielt fjerne den nåværende statsministeren Benjamin Netanyahu fra makten.

Denne sammenslåingen skjer i forkant av et kommende parlamentsvalg i Israel, hvor Netanyahu har bekreftet sin intensjon om å søke gjenvalg. Beslutningen, ifølge Yesh Atid, Lapids sentrum-høyre parti, er strategisk motivert for å forene politiske krefter, dempe interne uenigheter og konsentrere innsatsen om å vinne det kommende valget. En felles pressekonferanse er planlagt for søndag, hvor Bennett og Lapid forventes å utdype planene for å danne en ny politisk fraksjon.

Historisk sett har Netanyahu dominert israelsk politikk i over tolv år. Han mistet makten etter valget i 2021, selv om hans parti, Likud, sikret seg flest stemmer. Dette førte til dannelsen av en bred koalisjon, først ledet av Naftali Bennett som statsminister i et år. Lapid tok deretter over som regjeringssjef, men denne perioden var kortvarig, da koalisjonen kollapset etter bare seks måneder.

Det påfølgende nyvalget banet vei for Netanyahus retur som statsminister. Siden den gang har Lapid fungert som opposisjonsleder, og har aktivt kritisert regjeringens politikk. Samarbeidet mellom Bennett og Lapid representerer et betydelig forsøk på å samle opposisjonen og presentere et samlet alternativ til Netanyahus ledelse. Det er et tegn på at selv ideologiske forskjeller kan vike for et felles mål om å endre den politiske kursen i Israel.

Til tross for at Bennett og Lapid representerer ulike ideologiske posisjoner, har de tidligere vist evne til å samarbeide. Bennett, som leder Det nye høyre, er en ortodoks jøde med sterke synspunkter mot opprettelsen av en palestinsk stat og en sterk støttespiller for israelske bosetninger. Lapid, derimot, blir generelt sett på som mer moderat og sekulær.

Denne ideologiske forskjellen kan utgjøre en utfordring for den nye alliansen, men deres tidligere samarbeid under den kortvarige koalisjonen antyder at de kan finne felles grunnlag. Den nye alliansen står overfor oppgaven med å samle en fragmentert politisk opposisjon, som i stor grad er forent i sitt ønske om å avsette Netanyahu. Spørsmålet er om de kan overvinne sine interne forskjeller og presentere en overbevisende visjon for velgerne.

Valget vil bli en avgjørende test for denne nye politiske konstellasjonen og vil forme Israels politiske landskap i årene som kommer. Den politiske situasjonen i Israel er preget av ustabilitet og hyppige valg, og denne sammenslåingen kan være et forsøk på å skape en mer stabil og samlet opposisjon. Det er også viktig å merke seg at den internasjonale opinionen følger utviklingen i Israel nøye, og utfallet av valget kan ha implikasjoner for regionens stabilitet og fredsprosessen





Aftenposten / 🏆 31. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Israel Benjamin Netanyahu Naftali Bennett Yair Lapid Parlamentsvalg Politisk Allianse Opposisjon

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump truer liberal verdensorden – tidligere støttespillere advarerTidligere medarbeidere og allierte kritiserer Donald Trump for å true den liberale verdensorden og uttrykker bekymring for hans mentale tilstand og lederegenskaper. Artikkelen belyser Trumps fallende støtte internasjonalt og hvordan dette påvirker geopolitiske allianser og investeringer.

Read more »

Tidligere Trump-advokat advarer: USA er i ferd med å råtne – ber verden om hjelpTy Cobb, tidligere advokat for Donald Trump, beskriver presidenten som en farlig og uforutsigbar leder og frykter for USAs fremtid. Han ber USAs allierte om hjelp til å fjerne Trump fra makten.

Read more »

Tidligere Trump-advokat advarer: USA er i ferd med å råtne – ber verden om hjelpTidligere advokat i Det hvite hus, Ty Cobb, beskriver Donald Trump som en farlig og uforutsigbar leder med alvorlige symptomer på narsissisme og manglende impulskontroll. Han ber USAs allierte om hjelp til å fjerne Trump fra makten.

Read more »

Tidligere Trump-advokat: Presidenten er 'fullstendig gal' og 'ond'Tidligere advokat Ty Cobb beskriver Donald Trump som en farlig og uberegnelig leder, og advarer om at USA er i ferd med å forfalle under hans ledelse. Han ber USAs allierte om hjelp til å bli kvitt Trump.

Read more »

Trump er 'fullstendig gal' – tidligere advokat ber verden om hjelpTidligere advokat for Donald Trump, Ty Cobb, advarer om presidentens mentale tilstand og ber USAs allierte om hjelp til å fjerne ham fra makten. Han beskriver Trump som en farlig og uforutsigbar leder med symptomer på narsissisme og manglende impulskontroll.

Read more »

Tidligere Trump-advokat ber verden om hjelp til å fjerne presidentenTidligere advokat i Det hvite hus, Ty Cobb, advarer om Donald Trumps farlige og uforutsigbare lederskap, og ber USAs allierte om hjelp til å fjerne ham fra makten. Han beskriver en president i ubalanse og frykter langvarige skader på USA.

Read more »