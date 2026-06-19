Berørte mødre: Politikerne har skapt et system som venter

Vi er tre mødre til unge voksne med psykose og schizofreni og deler våre erfaringer med hvordan det er å være pårørende til alvorlig psykisk syke som ikke får den hjelpen de trenger. Vi kritiserer politikerne for å ha skapt et system som venter, og vi ber om en endring i hvordan sykdomsinnsikt og samtykkekompetanse håndteres.

Vi er tre mødre til unge voksne med psykose og schizofreni og dette er utdrag fra våre opplevelser, fra det som har blitt vår hverdag.

Vi står bak deg i kassakøen. Vi står sammen med deg ved kaffemaskinen på jobben og prater om været. Vi kjører etter deg i køen hjem. Du tenker kanskje på hva du skal lage til middag og hvordan sommerferien skal forløpe.

Vi tenker på om sønnene våre kommer til å overleve sommeren. Du ser ikke fortvilelsen og sorgen vi bærer. Eller raseriet over at det ikke finnes vilje og evne til å tette dette svarte hullet i Norges rike univers, som fortærer så mange av de sykeste og deres nærmeste. Politikerne har skapt et system hvor de har bundet seg selv og fagfolkene på hender og føtter, og dermed ikke evner å hjelpe dem som trenger det mest.

Det er ikke bare oss tre. Det er en hær av berørte mødre, fedre, søsken, besteforeldre og barn fordelt over hele Norge. Vi er pårørende til alvorlig psykisk syke som ikke får behandlingen de har krav på i helsevesenet. Det finnes unge mennesker i Norge som aldri fikk den tidlige og systematiske oppfølgingen som kunne gitt dem en reell sjanse til å leve et godt liv.

Disse livene kunne vært spart for lidelse, funksjonstap og brutte relasjoner. Livsløpet kunne vært et helt annet. Likevel er det viktig å si dette klart: Liv kan fremdeles reddes. Riktig behandling, gitt til rett tid, kan gi verdige og meningsfulle liv – også ved alvorlig psykisk sykdom.

Psykoselidelser er blant de vanskeligste sykdommene vi har. De griper direkte inn i virkelighetsoppfatningen, svekker innsikt i egen sykdom og reduserer evnen til å oppsøke hjelp. Derfor er tidlig oppdagelse, tett og koordinert oppfølging, samt helhetlig og individuelt tilpasset behandling avgjørende. Når sykdommen får utvikle seg ubehandlet, øker risikoen for langvarige forløp, tilbakefall og alvorlige konsekvenser for både pasient og dens nærmeste.

I dag opplever mange at hjelpen kommer for sent – hvis i det hele tatt. Pårørende observerer og melder fra om funksjonsfall og psykisk forverring, uten at helsevesenet griper inn. Vi har et system som venter. Venter til situasjonen er akutt, farlig eller direkte livstruende.

Venter til tilstanden blir syk nok. Først da utløses hjelpen – ofte i form av tvang, kriseinnleggelser og brutale brudd i liv og relasjoner. Dette står i skarp kontrast til hvordan somatisk sykdom håndteres. Kreftpakkeforløpene sikrer strukturert utredning, klare tidsfrister og koordinert oppfølging.

Pasienter og pårørende vet hvor de skal henvende seg, hva som vil skje videre – og at tiden teller. Dette er riktig. Det er nødvendig. Og det redder liv.

Jeg har kjøpt meg diagnose! Tvang eller omsorgsansvar? Lovendringen i 2017, som skulle styrke pasienters selvbestemmelse og redusere bruk av tvang, hadde en god intensjon. Dette er viktige rettssikkerhetsprinsipper som fortsatt må stå fast.

Men for enkelte sykdommer er manglende sykdomsinnsikt ikke et valg; det er en del av sykdomsbildet. Når mennesker i alvorlig psykose vurderes som samtykkekompetente, blir ofte utfallet at de avviser behandling de i realiteten er avhengige av for å kunne ta informerte valg. Spørsmålet vi må stille oss, er om dette virkelig er respekt for menneskeverd og selvbestemmelse – eller om det i realiteten er en systemsvikt som fraskriver seg omsorgsansvar og rammer de mest sårbare blant oss.

Tidlig innsats, likeverdige behandlingsforløp og et mer nyansert syn på samtykkekompetanse ved alvorlig psykisk sykdom handler ikke om å fjerne rettigheter. Det handler om å sikre en reell mulighet til behandling før livet rakner





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