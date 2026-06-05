Berdal Haga Thon, enken etter Olav Thon, har en ny rolle i Thon Gruppen etter hans død i 2024. Hun var tidligere jurist og jobbet 30 år som tingrettsdommer, men nå er hun opptatt av design og farger på hotellene og kjøpesentrene i Thon Gruppen.

Berdal Haga Thon , enken etter Olav Thon , har en ny rolle i Thon Gruppen etter hans død i 2024. Hun var tidligere jurist og jobbet 30 år som tingrettsdommer, men nå er hun opptatt av design og farger på hotellene og kjøpesentre ne i Thon Gruppen .

Hun sitter i flere styrer i gruppen og bestemmer selv over designet. Hun har også en hobby som loppemarked og handler inn ulike ting, som ofte inspirerer henne til nye ideer. Hun har mange gode minner fra livet med Olav Thon, inkludert reiser og overnatting på DNT-hytter over hele landet. Thon Gruppen er et stort selskap som eier over 90 kjøpesentre i Norge og Sverige, og over 90 hoteller i Skandinavia.

Olav Thon var en av Norges mest suksessrike forretningsmenn gjennom tidene og kjent for sin karakteristiske røde strikkelue





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Berdal Haga Thon Olav Thon Thon Gruppen Design Farger Hoteller Kjøpesentre

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