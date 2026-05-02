Berg-Nielsen på Berkshire Hathaway-årsmøte: Abel mer operativ – venter på kapitalallokering

Stolt Explorer-forvalter Bernt Berg-Nielsen rapporterer fra Berkshire Hathaways årsmøte i Omaha, hvor Warren Buffett for første gang er tilskuer. Greg Abel, ny administrerende direktør, viser en mer operativ tilnærming, og forvalteren venter spent på hans planer for selskapets enorme kontantbeholdning.

Bernt Berg-Nielsen , forvalter i Stolt Explorer , befinner seg for tiden i Omaha på en årlig pilegrimsreise til det som ofte omtales som kapitalismens Woodstock – Berkshire Hathaway s årsmøte.

Årets arrangement er spesielt, da det er første gang Warren Buffett sitter i salen som tilskuer, etter å ha delegert den daglige ledelsen til Greg Abel. Berkshire Hathaway presenterte sine resultater for første kvartal lørdag, og tallene viser en formidabel kontantbeholdning som nærmer seg 400 milliarder dollar. Dette enorme kapitalreserven reiser spørsmål om hvordan Abel vil velge å allokere midlene i fremtiden. Berg-Nielsen, som deltar på årsmøtet for 13. gang, rapporterer om en positiv atmosfære.

Han hadde gleden av å hilse på en smilende Tim Cook, Apples administrerende direktør, som ble hyllet av Buffett i anledning 10-årsjubileet for Berkhshires investering i Apple. Denne investeringen har vist seg å være en enorm suksess, og har vokst fra 35 milliarder dollar til hele 185 milliarder dollar. Berg-Nielsen fremhever Buffets elegante takketale i forbindelse med Apple-jubileet. Han observerer også en tydelig forskjell i ledelsesstil mellom Buffett og Abel.

Abel er mer fokusert på den operative driften og går dypere inn i detaljene enn det Buffett tradisjonelt har gjort. Dette innebærer en mer kritisk vurdering av selskapenes prestasjoner og et større fokus på forbedringspotensial. Driftsresultatet for første kvartal viser en oppgang på 17 prosent sammenlignet med fjoråret, drevet av forbedrede marginer i både Geico (bilforsikring) og BNSF (jernbane).

Abel påpeker imidlertid at begge selskapene fortsatt har rom for vekst, spesielt når det gjelder antall forsikringspoliser og driftsmarginer sammenlignet med konkurrenter. Forvalteren uttrykker en viss bekymring over den fortsatte økningen i kontantbeholdningen og ser spent frem til å høre Abels planer for fremtidig kapitalallokering. Han håper Abel vil bli utfordret på hvordan han vil sette i arbeid den nesten ufattelige summen på 400 milliarder dollar. Berg-Nielsen understreker viktigheten av langsiktighet, et prinsipp han beundrer hos Buffett.

Han beskriver børsen som et sted som kan fungere både som et kasino og en katedral, og fremhever at Buffett alltid har behandlet den som sistnevnte. Buffett symboliserer det beste ved kapitalismen – evnen til å skape store verdier samtidig som man bidrar til samfunnet. I en tid preget av kortsiktig fokus og prispress, er Buffets budskap om langsiktighet og verdi mer relevant enn noen gang. Berg-Nielsen ser på Buffett som et stort forbilde og anerkjenner hans betydning for investeringsverdenen.

Han mener at Buffets filosofi om å investere i selskaper med sterke fundamentale egenskaper og langsiktig potensial er en vinnende strategi. Årsmøtet i Omaha gir en unik mulighet til å få innsikt i tankegangen til noen av verdens mest fremtredende investorer og til å diskutere fremtidens utfordringer og muligheter i finansmarkedene. Det er et sted hvor man kan lære av de beste og få inspirasjon til å ta bedre investeringsbeslutninger





