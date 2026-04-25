Bergen City Marathon slår ny rekord: Over 25.100 løparar deltok!

Bergen City Marathon har vokst til å bli Noregs største maratonløp, med over 25.100 deltakarar frå over 70 nasjonar. Tage Morken Augustson vann for sjette gong på rad, medan Maria Victoria Lothe sprang i mål under sitt eige utdrikkingslag og slo sin kommande mann.

Bergen City Marathon har nok ein gong slått alle rekordar, og etablert seg som Noregs største maratonløp. Over 25.100 løparar frå meir enn 70 ulike nasjonar deltok i dagens løp, som fylte bergensgatene med energi og glede.

Vêret var ideelt for løping, og arrangørane melder om få hendingar og god beredskap gjennom heile løpet. Det var spesielt positivt å sjå at løparane følgde råda om hydrering og kleding, noko som bidrog til ein trygg og god oppleving for alle. Sjette gong på rad triumferte Tage Morken Augustson, som kryssa målstreken med ein imponerande tid på 2.34,06. Augustson, tidlegare olympisk meistrar i triatlon, demonstrerte igjen sin formidable form og utholdenhet.

Løpet var prega av både seriøse konkurranseløparar og glade amatørar, og det var mange rørende og humoristiske innslag undervegs. Eit spesielt høgdepunkt var då Maria Victoria Lothe sprang i mål i kvit cowboyhatt, under sitt eige utdrikkingslag, og slo sin kommande mann med to minutt – til stor jubel for heile følget. Paret hadde trent målrettet i fleire månader, og Lothe sin kommande mann fullførte også løpet, sjølv om han kom litt etter.

Han uttrykte stor glede over prestasjonen sin og den fantastiske stemninga langs løypa. Han fortalte at det var tungt i starten, men at støtten frå publikum, spesielt ned mot Amalie Skram, gav han ny energi og mot til å fullføre. Han beskrev seg sjølv som ein «animal» i målområdet, full av adrenalin og glede. Arrangør Roger Gjelsvik uttrykte stor glede over årets rekorddeltaking og den positive stemninga.

Han påpeika at Bergen City Marathon no er større enn Oslo Marathon var i fjor, og utfordra Oslo til å prøve å slå rekorden neste år. Gjelsvik roste løparane for å ha lytta til råda om hydrering og kleding, og understreka at beredskapen var svært god gjennom heile løpet. Han fremheva også den fantastiske støtten frå publikum langs løypa, som bidrog til å skape ein unik og inspirerande atmosfære.

Løpet var ikkje berre ein sportsbegivenhet, men også ein fest for byen og ein demonstrasjon av bergensarane sin entusiasme og gjestfråde. Det var mykje folk i gatene, men alle smilte og hadde det fint, ifølge Gjelsvik. Bergen City Marathon har dermed etablert seg som ein viktig begivenhet på den nasjonale og internasjonale løpekart, og ein attraksjon for både løparar og tilreisande





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Missedronning skutt i Mexico City – svigermor hovedmistenktCarolina Flores Gomez, tidligere Miss Teen Universe, funnet drept i Mexico City. Politiet mistenker svigermoren for drapet.

Read more »

Amerikansk soldat anklaget for innsidehandel under Maduro-operasjon – Manchester City bommet på sjanserEn amerikansk spesialsoldat er arrestert for å ha veddet på utfallet av en operasjon han selv deltok i, samtidig som Manchester City sløste med sjanser i en viktig kamp. Saken avdekker bekymringsfulle tendenser innenfor kryptobaserte gamblingplattformer og potensialet for misbruk av innsideinformasjon.

Read more »

Storkontroll i Bergen – så mange ble tatt(Åpen for alle lesere)

Read more »

Tesla med seks seter: Lanseres i nytt landImporttoll på 100 prosent gjør den vesentlig dyrere enn i mange andre markeder.

Read more »

Mister gratis klimakvoter: – Taper mellom 75 og 100 mill.Norske Skogs fabrikker står overfor et stort økonomisk tap etter å ha blitt ekskludert fra EUs kvotesystem for gratis klimakvoter. For fabrikken på Skogn vil tapet utgjøre mellom 75–100 millioner kroner årlig.

Read more »

Klar med 100 millioner euro for fantastiske William SalibaDe beste ligaene i Europa. Fra Norge. For deg.

Read more »