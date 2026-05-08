Bergen: Tyveri, vold og trafikksperringer – politiet har en travel uke

En utenlandsk kvinne ble pågrepet for tyveri av kosmetikk i Bergen sentrum, mens politiet også håndterte flere andre hendelser, inkludert en voldshendelse på Laksevåg og en mann med øks på Frekhaug. Samtidig blir Lærdalstunnelen stengt halve døgnet i to år fra høsten, noe som vil påvirke trafikk mellom Bergen og Lærdal.

En utenlandsk kvinne i 40-årene ble pågrepet av politiet i Bergen sentrum torsdag. Hun er siktet for tyveri av kosmetikk med en estimert verdi på 40.000 kroner.

Politiadvokat Silje Åsnes opplyser at kvinnen kom til Bergen for noen dager siden og at hun var sammen med en mann under tyveriet. Åsnes mener at tyveriet fremstår som planlagt, med tanke på plassering i forhold til overvåkingskamera og at de har gått etter dyre varer som er lett omsettelig. Mannen klarte å holde igjen kvinnen, men han forsvant med tyvegodset i en bil. Politiet har ennå ikke funnet mannen.

Kvinnens forsvarer, advokat Bertil Rønnestad, har ikke kommet med noen ytterligere kommentarer til saken. I en annen hendelse i Bergen nord ble politiet tilkalt til Sparbutikken på Hylkje etter at en full mann ropte så høyt at de hørte det gjennom telefonen inne på operasjonssentralen. Politistasjonssjef Ørjan Hjortland opplyser at mannen var til sjenanse og nektet å gå fra stedet. Han kom stadig tilbake, så han fikk beskjed om å holde seg borte fra butikken.

På Kleppestø ble seks gutter og to jenter observert idet de forlot stedet i går ettermiddag. De skal ha tømt et brannslukkingsapparat i en båt og gjort hærverk på en badstue i nærheten, sier politistasjonssjef Sven Erik Midthjell. Utrykningspolitiet stoppet en bil på Nesttun torsdag klokken 15.10. Bilen ble stoppet fordi føreren ikke hadde førerkort.

I en annen hendelse ble en mann siktet for hensynsløs og skremmende atferd etter at han skal ha blitt oppfattet som truende mot en kvinne. Mannen hadde en øks på seg, men skal ikke ha truet med den, opplyser politiadvokat Hans Halvor Helvik Kvåle. En lokfører ble siktet etter Arnaulykken, men har godtatt en bot. Politiet har også rapportert om en gruppe berusede ungdommer som plaget et skolekorps på Os.

De skal ha gått rundt med øl i hånden og oppført seg truende mot flere. Politioverbetjent Anne Lyssand opplyser at det ble observert fem gutter. Politiet fikk også en melding om en mann som hadde en hånd på låret til en kvinnelig busspassasjer. Det viste seg at det var et kjærestepar og at kvinnen ikke hadde noe imot dette.

Stasjonssjef Susanne Edvardsen i Bergen vest sier at det er fint at folk viser omsorg for medborgere. Klokken 00.21 natt til fredag meldte politiet om en voldshendelse på Laksevåg. Fornærmede har skader i hånd som er forenelig med bruk av kniv/stikkvåpen, opplyser operasjonsleder Ole Ronny Olsen. Lærdalstunnelen burde stenge 20.00 Lærdalstunnelen burde heller vært stengt mellom 20.00 og 08.00, så slipper mange å ta fri fra jobb for å rekke den for en helg på fjellet f.eks.

Nå har vi fått en oppdatering fra prosjektsjef Stig Magnus Berg-Thomassen i Statens vegvesen som via kommunikasjonsavdelingen svarer: «Det er mange hensyn å ta her og vi har et primært fokus på sentrale samfunnsoppgaver som helsetjenester, næringslivet lokalt og nasjonalt. Dette har blant annet med innarbeidede rutiner for transporter til Førde sykehus, turnus- og skiftordninger å gjøre.

Vi har selvfølgelig forståelse for at det hadde vært ønskelig å kunne reise på hytten som man alltid har gjort, men i en periode, som vi håper å begrense mest mulig, må man dessverre belage seg på litt omlagte rutiner også privat. » Politiet har kontroll på en mistenkt mann i 30-årene som skal ha blitt oppfattet som truende på Frekhaug. Jacob Mæhle (33) er ansatt som kommunikasjonssjef i Høyres stortingsgruppe, går det frem av en pressemelding.

– Jeg gleder meg enormt til å jobbe for å gjøre Høyre til landets største parti igjen. Norge trenger et ansvarlig, tydelig og handlekraftig Høyre, mener Mæhle. Mæhle har blant annet også vært bystyrerepresentant i Bergen og sentralstyremedlem i Unge Høyre. – Jacob har erfaring både som utøvende politiker og som kommunikasjonsrådgiver.

I tillegg har han et godt strategisk hode. Jeg ser fram til å få Jacob med på laget, opplyser Høyre-leder Ine Eriksen Søreide. Lærdalstunnelen blir stengt halve døgnet i to år fra høsten. Dermed blir det redusert fremkommelighet på E16 mellom Bergen og Lærdal.

Lærdalstunnelen skal oppgraderes for å møtes dagens krav, går det frem av en pressemelding fra Statens vegvesen. Mellom Arna og Stanghelle skal Statens vegvesen og Bane Nor bygge ny vei og bane i tunnel, og dette virker også inn på dagens E16. På riksvei 5, 7 og 52 skal Statens vegvesen utbedre veien flere steder. Arbeidene vil gi perioder med lysregulering, kolonnekjøring, omkjøring, stengte veier og lengre reisetid.

Oppgraderingen av Lærdalstunnelen begynner etter planen i september 2026. Tunnelen vil de neste to årene være stengt for trafikk mellom klokken 18.00 og 06.00. En mann ble våknet av lyder utenfra og ble siktet for uberettiget adgang og skadeverk på stedet. Han vil ikke forklare seg, sier politiadvokat Ida Vikse. Politiet ber om fire uker på grunn av gjentakelsesfare





