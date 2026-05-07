Bergensarar tar over Oslo: Hamstra øl og forbereder folkefest før cupfinalen

Butikker i Oslo forbereder seg på ølrus etter at bergensarar og Brann-supportere varsler om høy etterspørsel. Vålerenga-supporter og kjøpmann Kent Bratlien Windahl har bestilt ekstra Hansa-øl til cupfinalen mot Bodø/Glimt, mens Diaspora Bergensis oppfordrer til folkefest på Voldsløkka og marsj til Ullevaal. Med Holmenkollstafetten og cupfinalen samme dag forventes det rekordmange mennesker i hovedstaden.

UNNTAKSTILSTAND: Vålerenga-supporter og kjøpmann på Rema 1000 Bjølsen, Kent Bratlien Windahl, har hamstra øl til storinnrykket av bergensarar i helga. Butikker i Oslo, spesielt på Voldsløkka , har bestilt ekstra Hansa-øl for å møte etterspørselen.

Diaspora Bergensis har varslet butikker om den høye øl-etterspørselen. Brann-supportere oppfordres til å samles på Voldsløkka og marsjere til Ullevaal. Det blir reine folkefesten i hovedstaden på laurdag, når Holmenkollstafetten og cupfinalen i herrefotball skjer samme dag. Eg vart kontakta av nokre bergensarar, som tipsa meg om å kjøpe inn ekstra øl til helga.

Daglegvarebutikken hans ligger passende nok i Bergensgaten på Voldsløkka, som er området der Brann-supporterane samlast før cupfinalen. Vi har bestilt inn seks-sju pallar ekstra med Hansa-øl. Vi har jo ikke kjøleskapskapasitet til alt, men vi får etterfylle fortløpende, sier Windahl. Brann-supporterane og daglegvarebutikkane i Oslo kan nemlig fortelle om vonde minne fra cupfinalen i 2023.

Men butikkane rundt gikk både tomt for øl, og var til dels underbemanna, opplyser supporterleiar Erlend Ytre-Arne Vågane i Bataljonen. Så vi tar litt læring fra det, og tenkte at her er det lurt å gi beskjed slik at de kan forberede seg best mulig. Både for deira del og kundane sin del. Styreleiar i Diaspora Bergensis var på St. Hanshaugen da butikkane gikk tomt for øl i 2023.

Det skjer truleg ikke i år. Diaspora Bergensis, grupperinga for bergensarar i eksil i Oslo, fikk derfor i oppgave å legge inn en bestilling. Styreleiar Khorsid Rafei Tari har derfor varsla de tre matbutikkane på Voldsløkka om at øl-etterspørselen vil bli høy denne dagen. Ja, det var klar beskjed.

Vi måtte også gjerne ta ut alt det andre ølet og rydde plass til Hansa i kjøleskapet, sier kjøpmann Windahl. I tillegg til at 26.000 tilskuere skal på cupfinale på Ullevaal, skal 80.000 mennesker springe Holmenkollstafetten i Oslo tidligere på dagen. Foto: Audun Braastad / NTB, NTB Pressevakt Øyvind Nordli i Ruter oppmodar de som skal på cupfinale om å reise fra sentrum med linje 5 Ringen østover via Tøyen.

Det blir folkefest og kjem til å være masse folk i hele byen. Men så lenge folk er tålmodige og berekner litt ekstra tid, så går nok det her veldig bra, sier Nordli. Både supporterleiar for Bataljonen og styreleiar for Diaspora Bergensis er klare for helga. Eg skal kose meg på Voldsløkka med mange andre bergensarar og Brann-supporterar fra klokka 12, sier eksil-bergensar Tari.

Eg tror det blir en sensasjonell helg. Vi oppmodar alle om å møte opp på Voldsløkka og stille opp i marsjen til Ullevaal. Så er det aller viktigaste at alle syng så høyt de bare kan, sier Bataljonen-leiar Vågane. Og trass på at kjøpmann Windahl er Vålerenga-supporter, så har han tatt oppmodinga fra bergensarane på alvor.

Eg gav beskjed om at vi skal gjøre et unntak denne helga, og fylle på litt ekstra med Hansa. Så vi heiar på Brann – akkurat denne helga her. Og er du Bodø/Glimt-supporter og har lest saka heilt ned hit: I saka under får du informasjon om hvor det skjer for de gule og svarte på laurdag





NRK Hordaland / 🏆 5. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Brann Cupfinalen Holmenkollstafetten Voldsløkka Hansa-Øl

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Streik i hotellnæringen rammer cupfinalegjester i OsloFlere hoteller i Oslo, inkludert Scandic på St. Olavs plass, er rammet av streik før cupfinalen på Ullevaal. Gjester risikerer endringer eller kansellering av oppholdet sitt, mens Scandic forsøker å løse situasjonen i dialog med de berørte. Supporterklubber viser støtte til streikende ansatte.

Read more »

Heisdrapet i Oslo - Frykter skjulte beskjederDe siktede etter drapet på Grønland i Oslo holdes i isolasjon. Påtalemyndigheten mener minst to av dem holder tilbake informasjon.

Read more »

To grove ran og voldtekt i Oslo – tre under 18 år pågrepetPolitiet i Oslo har pågrepet tre unge menn under 18 år i forbindelse med to grove ran og en voldtekt. Hendelsene skjedde sentralt i byen, og politiet arbeider intensivt med etterforskningen.

Read more »

Mindreårige pågrepet for grove ran og voldtekt i OsloTre mindreårige er pågrepet for grove ran av flere kvinner natt til søndag. Ifølge politiet ble det brukt skytevåpen, og det er også meldt om grov voldtekt.

Read more »

Equinor-aksjen raser på Oslo BørsFlere tungvektere faller kraftig på Børsen. Kongsberg Gruppen bykser.

Read more »

Parat anklager Grand Hotel i Oslo for massivt streikebryteri – hotellet avviser anklageneParat anklager Grand Hotel for det de kaller «systematisk og kynisk» streikebryteri i den pågående hotell- og restaurantstreiken. Hotellet avviser anklagene.

Read more »