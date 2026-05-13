Bergenstjerne: Flere sentrale veier i byen stenges for elsparkesykler med digitale forbudssoner

Byrådet i Bergen har bestemt seg for å stenge enkelte av byens mest sentrale områder for elsparkesykler fra utleieselskaper. Dette vil innebære innført digitale forbudssoner, der motorkraften til elsparkesyklene blir slukket når man når den digitale grensen.

FORBOD: I de rause sonene er det ikke lov med elsparkesykler. Byutviklingsråd Eivind Nævdal-Bolstad fra Høyre sier at det er trygt å ferdes i sentrum, og at både små og store bør kunne være der uten å frykte å bli påkjørt. Han uttaler også at elsparkesyklene ikke er de fineste installasjonene i byen vår. Derfor fjerner vi også parkeringsmulighetene i disse ikoniske områdene.

BYRÅD: Byutviklingsråd Eivind Nævdal-Bolstad fra Høyre mener at deler av sentrum kan klare seg uten elsparkesykler. Parkeringsplassene for elsparkesykler ved Sjømannsmonumentet og Festplassen blir utmeldt. FORWARD: I fremtiden må du ta av med slike fra deg utenfor Torgallmenningen og Festplassen. Nævdal-Bolstad sier at dette er en del av en større innstramming de siste årene.

Det siste året har vi sett mye uvillig køjøring. Derfor har vi påtalert om mange elsparkesykler, innført flere sakte soner og utvider nå med forbudssoner. Det var tre selskaper som fikk lov til å leige ut elsparkesykler på vegne av Bergen-kommune i april (Ryde Technology, Lime og RideMovi). Byutviklingsråden kan ikke svare på om det kan være aktuelt med flere forbudssoner.

