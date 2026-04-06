Bernardo Silva forlater Manchester City etter ni år

Den portugisiske stjernen Bernardo Silva er klar for å forlate Manchester City etter ni år i klubben. Assistenttrener Pep Lijnders bekrefter avgangen, og Liverpool er blant klubbene som vurderer å sikre seg hans signatur. Silva har vært en nøkkelspiller under Pep Guardiola, og har vunnet en rekke titler med klubben.

Takk, Bernardo. (foto: Manchester City ) Forrige sommer mistet Manchester City Kevin de Bruyne, en av nøkkelspillerne og lederne på banen under Pep Guardiola . Dette samarbeidet hadde resultert i enorm suksess for klubben. Nå, denne sommeren, er det neste profilen som forlater Etihad Stadium etter å ha bidratt sterkt til Guardiolas suksess. Etter ni år i klubben er det Bernardo Silva som nå er klar for å forlate Manchester City .

Kontrakten hans løper ut til sommeren, og signalene har pekt mot en exit en stund allerede. Nå er dette offisielt bekreftet. Spekulasjonene rundt Silvas fremtid har versert en stund, med flere klubber som har vist interesse. Liverpool er blant klubbene som undersøker økonomien for å kunne sikre seg signaturen til den portugisiske stjernen. Bekreftelsen kommer fra Citys assistenttrener Pep Lijnders. – Når han ikke spiller, vil du virkelig merke hvor mye han er savnet. Men alle gode historier har en slutt, og jeg håper han nyter de siste månedene – det er bare seks uker igjen – og får en fantastisk avskjed. Han fortjener all oppmerksomhet, sier Lijnders. Lijnders, som selv har bakgrunn som assistent for Jürgen Klopp i Liverpool, uttrykker stor respekt for Silvas bidrag og evner. Han kom til Manchester City i 2025, og har sett Silvas utvikling fra nært hold. – Jeg likte ham ikke før. Nå elsker jeg ham. Måten han forstår kampene på og hva som kreves, det er det ikke mange som kan matche. Dette er en spiller med eksepsjonelle kvaliteter, avslutter Lijnders. Siden han ankom fra Monaco i 2017, har Bernardo Silva oppnådd en imponerende liste av titler med Manchester City. Han har vært en sentral brikke i Guardiolas lag, og bidratt til deres dominans i engelsk fotball og i Europa. Forrige uke passerte portugiseren også 450 kamper for klubben, en milepæl som understreker hans betydning og lojalitet gjennom årene. Silvas avgang markerer slutten på en æra for Manchester City, og etterlater et hull i laget som vil være vanskelig å fylle. Klubben vil nå måtte finne en måte å erstatte hans ferdigheter og lederskap på midtbanen, samtidig som de forsøker å opprettholde sin høye standard og fortsette jakten på nye troféer. Fans verden over vil huske Silva for hans tekniske ferdigheter, hans taktiske intelligens og hans uselviske spillestil. Han har alltid satt laget først, og vært en inspirasjon for både lagkamerater og supportere. Det er ingen tvil om at han vil bli husket som en av de største spillerne som noensinne har spilt for Manchester City. Spørsmålet nå er hvor han vil fortsette karrieren, og hvilken klubb som vil nyte godt av hans talent i årene som kommer. Uansett hvor han havner, vil han utvilsomt fortsette å skinne og inspirere. Avskjeden med Silva markerer også et øyeblikk av refleksjon for Manchester City. Klubben har vært gjennom en transformasjon de siste årene, og Silva har vært en sentral del av denne reisen. Hans avgang minner oss om at alt har en slutt, og at selv de største stjernene en dag må gå videre. Det er en del av fotballen, og en del av livet. Men minnene og prestasjonene vil for alltid være etset inn i klubbens historie





