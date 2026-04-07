Bernardo Silva forlater Manchester City: Juventus, Barcelona og PSG i kamp om signeringen

Bernardo Silva, Manchester Citys kreative midtbanespiller, forlater klubben ved slutten av sesongen. Juventus, Barcelona og PSG er angivelig interessert i å sikre seg portugiseren, som har vunnet flere titler med City.

To av tre på vei bort. (foto: Manchester City ) Siste dagen i påsken kom bekreftelsen som fotballfans hadde fryktet. Pep Guardiolas geniale ballkunstner, Bernardo Silva , velger å la kontrakten med Manchester City løpe ut når den utløper denne sommeren. Det er en avgjørelse som sender sjokkbølger gjennom fotballverdenen, spesielt for City-supporterne som har vært vitne til Silvas magi i mange år. Bare timer etter bekreftelsen begynte ryktene å svirre om hvor Silva kunne havne.

Flere storklubber er angivelig interessert i å sikre seg den portugisiske 31-åringen, som beviselig er alt annet enn ferdig på øverste nivå. Hans tekniske ferdigheter, taktiske intelligens og arbeidsmoral er fortsatt i verdensklasse. Dette gjør han til en attraktiv spiller for enhver klubb som ønsker å kjempe om de største troféene. Citys assistenttrener, Pep Lijnders, bekreftet mandag at avgjørelsen er endelig tatt. «Når han ikke spiller, vil du se hvor mye han er savnet, men alle gode historier har en slutt, og jeg håper han nyter de siste månedene – det er bare seks uker – og får en god avskjed. Han fortjener all oppmerksomhet», sa Lijnders. Denne uttalelsen er et tydelig tegn på den respekten og beundringen Silva har oppnådd i klubben og for spilleren selv, som har vært en hjørnestein i Guardiolas lag. Lijnders' ord understreker hvor vanskelig det vil bli å erstatte Silva, både på og utenfor banen. Hans bidrag til klubben har vært uvurderlig, og hans avgang vil uten tvil bli følt av alle som er tilknyttet Manchester City. Silva har spilt over 450 kamper for Manchester City, og hans meritter inkluderer flere Premier League-titler, FA-cup-titler og ligacup-titler. Han har også vært en nøkkelspiller i klubbens Champions League-suksess. Hans evne til å kombinere teknisk briljans med taktisk bevissthet har gjort ham til en av de mest respekterte spillerne i verden. Samtidig som det er trist å se en spiller av Silvas kaliber forlate klubben, er det også spennende å spekulere på hvor han vil fortsette karrieren. Tre storklubber meldes å være i kontakt med den portugisiske stjernen. Ifølge rapporter fra La Gazzetta dello Sport har Juventus allerede tatt kontakt med Silvas representanter for å diskutere en mulig avtale. Den italienske storklubben forbereder seg på å møte tøff konkurranse fra både Barcelona og Paris Saint-Germain, to andre klubber med enorme ambisjoner og økonomisk styrke. Diskusjonene om Silvas fremtid lover å bli en av sommerens mest spennende fotballhistorier, og fansen over hele verden følger nøye med på utviklingen. Pep Lijnders, som har en fortid som Jürgen Klopps assistent i Liverpool, har uttrykt stor respekt for Silva. «Jeg likte ham ikke før. Nå elsker jeg ham. Måten han kan føle kampene på og hva som trengs. Det er ikke mange som ham», avslutter Lijnders. Denne uttalelsen understreker Silvas innflytelse og betydning i fotballverdenen





