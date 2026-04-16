Bernardo Silva sier emosjonelt farvel til Manchester City-fansen

Bernardo Silva har tatt et følelsesladet farvel med Manchester City -fansen under torsdagens generalprøve før klubbens siste seriekamp i mai. Etter ni år i klubben, hvor han har vært en sentral figur i en av de mest suksessrike periodene i klubbens historie, ser det ut til at portugiseren snart følger i fotsporene til sin tidligere lagkamerat Kevin De Bruyne og forlater Etihad Stadium. Silvas avskjedseremoni var preget av sterke følelser, både fra spilleren selv og fra de oppmøtte supporterne som har hatt gleden av å se hans magiske prestasjoner på banen.

I en hjertevarm tale rettet mot publikum, uttrykte Silva sin dype takknemlighet for den tiden han har tilbrakt i Manchester. 'Da jeg kom for 9 år siden, fulgte jeg en liten gutts drøm om å lykkes i livet og oppnå store ting. Denne byen og denne klubben ga meg så mye mer enn det – så mye mer enn jeg noen gang håpet på. Det vi har vunnet og oppnådd sammen er en arv jeg alltid vil bære i hjertet mitt.' Portugiseren, kjent for sin tekniske briljans, utrettelige innsats og evne til å snu kamper på egen hånd, har vært en uvurderlig del av Citys dominans. Hans bidrag strekker seg langt utover statistikkene, men tallene taler for seg selv: 76 scoringer og 77 målgivende pasninger på 31 år. Dette er bevis på hans avgjørende rolle i en rekke seire og troféer, inkludert den legendariske 'Centurions'-sesongen hvor laget oppnådde 100 poeng i Premier League. Hans evne til å kontrollere ballen, finne rom og levere presise pasninger har gjort ham til en favoritt blant både lagkamerater og supportere.

Silva rettet også en spesiell takk til klubben, trenerstaben og sine medspillere. 'Til klubben, Pep, staben og alle lagkameratene mine gjennom disse 9 årene – takk for alle minnene og for at dere lot meg være en del av denne reisen så lenge. Atmosfæren vi skapte hver dag på treningsbanen fikk meg til å føle meg hjemme og som en del av en stor familie.' Denne uttalelsen understreker den sterke båndet han har utviklet med Manchester City, et bånd som går dypere enn bare sportslige prestasjoner. Han fremhever den positive kulturen i klubben, som har bidratt til hans personlige og profesjonelle vekst. Til tross for den forestående avskjeden, oppfordrer Silva supporterne til å nyte de siste ukene av sesongen. 'La oss nyte de siste ukene sammen og kjempe for det denne sesongen fortsatt kan bringe oss,' avslutter han. Dette vitner om hans fortsatte profesjonalitet og dedikasjon til klubben, selv i lys av en personlig overgang.

Fremtiden til Bernardo Silva er nå et hett tema, med spekulasjoner om potensielle destinasjoner for den talentfulle midtbanespilleren, som utvilsomt vil bli savnet på Etihad. Hans arv i Manchester City er sikret, og han vil bli husket som en av klubbens største spillere





