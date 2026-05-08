Berusede ungdommer, øksmann og båtbrann: En dramatisk uke i Vestlandet

En uke med flere dramatiske hendelser i Vestlandet, inkludert berusede ungdommer, en mann med øks, en båtbrann og omfattende oppgraderingsarbeid i Lærdalstunnelen.

Torsdag aften ble politiet i Bjørnafjorden varslet om flere berusede ungdommer som oppførte seg truende mot andre. Politioverbetjent Anne Lyssand opplyste at de unge var frekke i munnen og at det ble observert fem gutter.

Samme dag ble en mann siktet for hensynsløs atferd etter å ha hatt en øks på seg, selv om han ikke skal ha truet med den. En annen hendelse involverte et kjærestepar på buss, hvor en bekymret medpassasjer meldte inn at en mann hadde hånden på låret til en kvinne. Politiet avklarte at det var et samtykkende forhold, men takket samtidig for at folk viser omsorg for hverandre.

Natt til fredag ble det meldt om en voldshendelse på Laksevåg, hvor fornærmede hadde skader forenelige med bruk av kniv eller stikkvåpen. Politiet opplyste at de hadde kontroll på en mistenkt mann i 30-årene som oppførte seg truende på Frekhaug. I tillegg ble det meldt om en innbruddssak på Søreide, hvor smykker og sølvtøy ble stjålet. Politiet har undersøkt stedet og siktet en mann for uberettiget adgang og skadeverk.

I Austevoll ble det meldt om en båtbrann, hvor båtføreren ble sendt til sykehus med røykskader. Politiet pågrep også en mann som er en del av et kriminelt nettverk, siktet for medvirkning til særlig grov narkotikaovertredelse. I tillegg ble rundt én million kroner i kontanter og et skytevåpen beslaglagt. Politiet utførte også ransaking, men vilkår for varetektsfengsling var ikke oppfylt.

I Bergen ble Jacob Mæhle (33) ansatt som kommunikasjonssjef i Høyres stortingsgruppe. Mæhle har tidligere vært bystyrerepresentant i Bergen og sentralstyremedlem i Unge Høyre. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide uttrykte stor glede over at Mæhle skulle jobbe for å gjøre Høyre til landets største parti igjen. I Lærdalstunnelen vil det bli gjennomført omfattende oppgraderingsarbeid fra høsten 2026, noe som vil føre til at tunnelen er stengt halvparten av døgnet i to år.

Statens vegvesen opplyser at dette er nødvendig for å møte dagens krav, men at de har forståelse for at det vil påvirke privat reiseaktivitet. Prosjektsjef Stig Magnus Berg-Thomassen understreker at det er mange hensyn å ta, men at de håper å begrense ulempene mest mulig





