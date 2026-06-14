En omfattende guide og utvalg av de mest populære herrebadeshortsene akkurat nå. Lær hvordan du velger riktig passform, materiale og lengde, og se gjennom toppmodeller fra ledende merker som Bjørn Borg, Drakes og NN07. Artikkelen kombinerer produktanbefalinger med praktiske råd for en moderne sommergarderobe.

Sommeren er endelig her, og det er på tide å fornye badetøyet med moderne og stilige alternativer. Uansett om planen er en tur til norske svaberg eller en ferie i varmere strøk, spiller riktig valg av badeshorts en avgjørende rolle for komfort og utseende.

Artikkelen presenterer et nylig utvalg av populære modeller fra kjente nettbutikker, med fokus på kvalitet, passform og materialer. Det finnes alt fra minimalistisk klasse til fargerike trykk, og vurderinger inkluderer shreddbarhet, hurtigtørking og design. En guide til hvordan velge riktig størrelse og lengde rundt lår, med tips om at moderne tendenser favoriserer kortere modeller som ender litt over kneet for en slank silhouette. Tekniske materialer med fireveis stretch anbefales for aktivitet.

Merker som Bjørn Borg, Drakes og NN07 belyses, med vekt på boring,ibil/ittitaliensk stil og British twist. Artikkelen avsluttes med å oppfordre leseren til å gjennomgå utvalget hos CareOfCarl eller Volt for å finne sin perfekte pasform. Merket NN07 tilbys som et tidløst valg. Bruken av kommersielle lenker til nettbutikker som Volt og CareOfCarl innebærer at artikkelen er sponset, og Nettavisen mottar provisjon for salg via lenkene





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