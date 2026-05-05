Betakaroten-risiko: Viktig advarsel mangler hos flere apotek

VG avslører at viktig informasjon om risikoen ved betakaroten-tilskudd, spesielt for røykere og personer med lungesykdommer, mangler eller er vanskelig å finne på nettsidene til flere ledende apotek og helsekostbutikker. Flere leverandører lover nå å se på merkingen.

Våren er tiden da mange begynner å ta betakaroten i håp om å få raskere brunfarge. Salget hos Vitusapotek har økt med 20 prosent i år sammenlignet med i fjor.

Vitenskapskomiteen vurderte betakaroten i 2015 og fant at det kan øke risikoen for lungekreft hos røykere og muligens hos personer med lungesykdommer. En gjennomgang av VG viser at denne viktige informasjonen ofte mangler eller er vanskelig å finne på nettsidene til apotek og helsekostbutikker. Flere leverandører har etter henvendelser fra VG lovet å se på merkingen av produktene sine. Hendriette Simone Arheim tok dobbel dose betakaroten daglig i et år.

Hun har astma og opplevde forverring av pusten og tetthet i brystet etter at hun startet med kosttilskuddet. Hun forsto risikoen først da hun så en video på TikTok og sluttet umiddelbart. Hun er usikker på om det er en direkte sammenheng, men symptomene oppsto etter oppstart og forverret seg gradvis, noe som førte til at hun måtte doble dosen av astmamedisinen sin.

Kunnskapen om kreftrisikoen stammer fra en finsk studie av røykere som viste økt risiko for lungekreft og dødelighet ved bruk av betakaroten. En analyse fra 2023 i tidsskriftet Nutrition Reviews bekrefter disse funnene. Folkehelseinstituttet fraråder røykere og personer med lungesykdom å ta betakaroten-tilskudd. I Norge er det en anbefalt øvre grense på 4 mg betakaroten per dag i kosttilskudd, mens betakaroten fra mat som frukt og grønnsaker anses som trygt.

VG undersøkte Apotek 1, Vitusapotek og Life og fant varierende og mangelfull informasjon om risikoen. Life hadde en advarsel for personer med sårbare lunger, men kun under «bruk» i produktbeskrivelsen for egne produkter. Andre merker manglet advarsler, og ett produkt inneholdt 15 mg betakaroten, over den anbefalte grensen. Life har nå oppdatert beskrivelsene etter VGs henvendelse.

Bio-Life merket heller ikke produktene med advarsler, og hevder å bruke naturlig betakaroten fra mat, og at studier som viste risiko brukte syntetisk betakaroten. Goodlife, som forhandler Bio-Life, sier produsenten har ansvar for merking. Vitusapotek og Apotek 1 manglet også advarsler rettet mot personer med lungesykdom, men sier de vil vurdere å forbedre merkingen og gi individuelle råd





