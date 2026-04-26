Bevæpnet angrep under middag med pressekorpset – Trump trolig målet

President Donald Trump ble evakuert fra White House Correspondents’ Association Dinner etter at en bevæpnet mann åpnet ild. Justisministeren bekrefter at Trump trolig var målet, og etterforskningen vurderer om flere i administrasjonen også kan ha vært tiltenkte mål. Den mistenkte er identifisert som Cole Tomas Allen.

President Donald Trump var sannsynligvis det primære målet for angrepet under White House Correspondents’ Association Dinner lørdag kveld, ifølge uttalelser fra USAs fungerende justisminister Todd Blanche på en pressekonferanse søndag ettermiddag.

Etterforskningen er imidlertid ikke begrenset til Trump alene, og vurderer også muligheten for at andre medlemmer av administrasjonen kan ha vært tiltenkte mål. Hendelsen utløste en dramatisk evakuering av presidenten fra middagen, etter at en bevæpnet mann åpnet ild i nærheten av arrangementet. Den raske responsen fra sikkerhetspersonell og politiet forhindret potensielt en langt mer alvorlig situasjon. Den mistenkte gjerningsmannen er identifisert som Cole Tomas Allen, en 31 år gammel mann fra Torrance, California, en forstad til Los Angeles.

Statsadvokat Bill Essayli i Central District of California har bekreftet Allen sin identitet til NBC News. Etterforskningen tyder på at Allen reiste fra Los Angeles til Chicago med tog, før han fortsatte reisen til Washington D.C. Han hadde tatt inn på et hotell i nærheten av der den årlige middagen med pressekorpset i Det hvite hus ble avholdt.

Detaljer rundt motivasjonen bak angrepet er fortsatt uklare, og politiet jobber intensivt med å kartlegge Allen sin bakgrunn og eventuelle forbindelser til ekstreme grupper eller ideologier. Det er foreløpig ingen indikasjoner på at Allen handlet på vegne av andre, men etterforskningen er fortsatt i en tidlig fase. Justisminister Blanche opplyste at Allen ikke samarbeider med politiet i etterforskningen, noe som kompliserer arbeidet med å avdekke hele sannheten bak hendelsen.

Han vil bli fremstilt for en føderal domstol mandag morgen, hvor han vil bli formelt tiltalt for angrepet. Overvåkingsvideo fra stedet viser at Allen forsøkte å ta seg forbi sikkerhetskontrollen og inn til området der Donald Trump befant seg. Det er uklart hvor langt Allen kom i forsøket på å nå presidenten før han ble stoppet av sikkerhetspersonell og politiet. Hendelsen har reist alvorlige spørsmål om sikkerheten rundt presidenten og offentlige arrangementer generelt.

Det er ventet at sikkerhetsprotokollene vil bli gjennomgått og eventuelt styrket i kjølvannet av angrepet. Den raske evakueringen av presidenten og de tilstedeværende gjestene vitner om at sikkerhetstiltakene fungerte som de skulle, men hendelsen understreker likevel behovet for kontinuerlig å vurdere og forbedre sikkerheten. Politiet har gjennomført omfattende søk i området og samlet inn bevis, inkludert våpenet som ble brukt i angrepet – en hagle.

Det er også gjennomført avhør av vitner til hendelsen, og politiet fortsetter å analysere overvåkingsvideoer og andre spor for å få en fullstendig oversikt over hendelsesforløpet. Denne hendelsen har sjokkert nasjonen og reist bekymring for den økende polariseringen og volden i det amerikanske samfunnet. Det er viktig å understreke at dette er en pågående etterforskning, og at mer informasjon vil bli offentliggjort etter hvert som den blir tilgjengelig





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bevæpnet politiøvelse skapte frykt i VadsøEn politiøvelse i Vadsø med væpnet og maskert politi uten tilstrekkelig varsling skapte utrygghet blant naboene. Politiet beklager manglende informasjon og forklarer at øvelsen hadde som mål å trene på observasjon og tilnærming av bolig.

Read more »

Langer ut mot Trump: «Utrolig og motbydelig»Reaksjonene hagler før lørdagens middag med USAs president Donald Trump.

Read more »

Johaug sikter mot København – Trump-advokat advarer om "gal" presidentTherese Johaug forbereder seg til København halvmaraton, mens tidligere Trump-advokat Ty Cobb kommer med sjokkerende avsløringer om presidentens mentale tilstand og advarer om en farlig utvikling i USA.

Read more »

Skudd avfyrt under korrespondentmiddag i Washington D.C. – President Trump uskaddPresident Donald Trump er i sikkerhet etter en skyteepisode under korrespondentmiddagen i Washington D.C. Den mistenkte er pågrepet. Hendelsen skapte panikk blant de 2600 deltagerne.

Read more »

Bevæpnet mann pågrepet etter skyting under korrespondentmiddag i WashingtonPresident Trump og andre ble evakuert etter skyting på Washington Hilton. Den mistenkte er pågrepet og siktet. Middagen skal holdes på nytt.

Read more »

Uttaler seg: - SjokkerendeDonald Trump holdt pressekonferanse etter at skudd ble avfyrt under korrespondentmiddagen i Washington D.C.

Read more »