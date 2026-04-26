Bevæpnet mann pågrepet etter skyting under korrespondentmiddag i Washington

President Trump og andre ble evakuert etter skyting på Washington Hilton. Den mistenkte er pågrepet og siktet. Middagen skal holdes på nytt.

President Donald Trump og en rekke andre fremtredende personer, inkludert førstedame Melania Trump og visepresident J.D. Vance, ble raskt evakuert fra Washington Hilton lørdag kveld etter at en bevæpnet mann åpnet ild i sikkerhetskontrollen ved hotellet.

Hendelsen skjedde under Det hvite hus' årlige korrespondentmiddag, hvor rundt 2600 gjester var til stede. Den mistenkte, en mann fra California, ble raskt pågrepet av politiet. Ifølge president Trump var mannen bevæpnet med en hagle, et håndvåpen, flere kniver og iført en skuddsikker vest. En politibetjent ble truffet av skudd, men skadene var heldigvis ikke alvorlige takket være bruk av skuddsikkert utstyr.

Situasjonen var preget av forvirring i de første timene etter skytingen. Det sirkulerte motstridende rapporter om den mistenktes status, og bilder fra stedet viste væpnede betjenter rundt en person liggende på gulvet. Etter hvert ble det bekreftet at mannen var i live og i politiets varetekt. President Trump delte et bilde av den pågrepne på sitt sosiale medieplatform, Truth Social, som viste mannen avkledd og med håndjern på ryggen.

På en pressekonferanse i Det hvite hus uttrykte Trump takknemlighet til Secret Service og politiet for deres raske og effektive innsats. Han bekreftet at den mistenkte er fra California og understreket at han hadde med seg flere våpen. Politiet opplyste at etterforskningen ledes av FBIs antiterrorismeenhet, og at det så langt er utarbeidet to siktelser mot den pågrepne. President Trump har annonsert at korrespondentmiddagen vil bli holdt på nytt innen 30 dager.

Han uttrykte frustrasjon over at arrangementet måtte avbrytes, men understreket at sikkerheten til gjestene måtte komme først. Trump benyttet også anledningen til å kritisere sikkerheten ved Washington Hilton, og argumenterte for at Det hvite hus trenger en egen ballsal for å sikre et tryggere arrangement. Han beskrev imidlertid selve rommet der middagen fant sted som meget sikkert.

Politiet har så langt ikke kunnet fastslå motivet bak handlingen, men fungerende politisjef Jeffery Carroll opplyste at hendelsen ser ut til å være isolert. District of Columbias statsadvokat Jeanine Pirro bekreftet at den mistenkte vil bli fremstilt for varetektsfengsling mandag. Foreløpige undersøkelser tyder på at mannen kan ha vært gjest på hotellet.

Skytingen skjedde i et område utenfor ballsalen, men lyden av skuddene ble hørt inne i salen, noe som førte til panikk og at gjestene søkte dekning under bordene før de ble evakuert





