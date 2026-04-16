Bibliotektransporten i Norge i krise etter NBTs konkurs

Konkursen i Norsk bibliotektransport (NBT) setter bokleveranser til bibliotek over hele landet på vent. Ansatte mister jobben, og brukere risikerer manglende tilgang til fjernlån og viktige studiebøker. Både lokale bibliotekledere og Norsk biblioteksforening etterlyser nå en snarlig løsning fra staten for å unngå langvarige konsekvenser for bibliotektilbudet i Norge.

Norsk bibliotektransport ( NBT ), den sentrale aktøren for boktransport mellom norske bibliotek, er dessverre slått konkurs. Dette skaper umiddelbare utfordringer for bokforsyningen til bibliotek over store deler av landet, og setter en stopper for den effektive og landsdekkende tjenesten som mange har vært avhengige av. Konkursen rammer ikke bare selve transporten av bøker, men også driften av bibliotekene og tilgangen til informasjon for publikum.

Jorun Systad, enhetsleder for bibliotekene i Sunnfjord kommune, har i en tid med usikkerhet tatt initiativ til midlertidige løsninger for å holde hjulene i gang. Hun understreker imidlertid med sterk stemme at det presserende behovet for en ny, stabil og pålitelig transportordning er avgjørende for å opprettholde bibliotekenes funksjon. Dette er en situasjon som krever rask handling fra myndighetene. Helene Voldner fra Norsk biblioteksforening, en organisasjon som arbeider for å fremme bibliotekenes rolle og tilgjengelighet, peker på at fjernlånstjenesten, en essensiell del av bibliotekenes tilbud som gir tilgang til et bredere spekter av litteratur, er direkte avhengig av NBTs transportkapasitet. Prinsippet om lik tilgang til kunnskap, som bibliotekene er grunnpillarer for, blir nå utfordret. Begge er samstemte i at det er kritisk å få på plass en ny transportløsning så fort som mulig for å forhindre langvarige og potensielt skadelige konsekvenser for bibliotekene og deres brukere over hele landet. Frykten er at uten en velfungerende transportkjede, kan bibliotekene ikke lenger garantere at publikum får tilgang til den litteraturen de trenger og etterspør. For mange av de 120 ansatte ved NBT er konkursen en personlig tragedie. Jaanis Taigla fra Eikefjord i Kinn kommune er en av dem som nå står uten jobb. Han uttrykker frustrasjon og usikkerhet, og sier: Jeg hadde endelig fått meg jobb, og nå er jeg arbeidsledig igjen. Jeg har jo familie og unger og rekninger som må betales. Jeg håper at de ordner opp igjen. Hans situasjon illustrerer de menneskelige kostnadene ved en slik konkurs. NBT har hatt en sentral rolle i å frakte bøker til og mellom bibliotek over hele landet. Dette har muliggjort tjenester som fjernlån, hvor man kan låne bøker som kun er tilgjengelige langt unna, og retur av bøker ved et annet bibliotek enn der de ble lånt. Systad forklarer konsekvensene for brukerne direkte: Er du en student som venter på en viktig bok som du trenger til eksamen, så kan vi ikke love at den kommer. Hun poengterer den enorme mengden bøker som daglig sendes ut og inn av bibliotekene, og understreker at mangelen på transport er en krise. Spesielt bekymringsfullt er det at Nasjonalbiblioteket, som mange bibliotek mottar bøker fra, ligger i Mo i Rana, et stykke unna mange av landets folkebibliotek. NBT var et datterselskap av Biblioteksentralen, som leverer bøker og distribuerer dem til skoler og bibliotek. Konkursen innebærer at bøkene som NBT fraktet nå ligger på ubestemt tid, noe som krever at bibliotekene enten finner egne løsninger eller at bøkene blir liggende. Helene Voldner i Norsk biblioteksforening uttrykker bekymring for at konkursen vil få konsekvenser for hele bibliotekfeltet. Hun frykter at det spesielt vil ramme brukere av folkebibliotek i mindre sentrale strøk, som er mer avhengige av fjernlånstjenesten for å få tilgang til et bredere utvalg av litteratur. Hun trekker frem at studenter, spesielt de som ikke bor der de studerer, bruker fjernlån aktivt. Voldner viser også til bibliotekloven, som sier at staten har ansvar for oppgaver kommunene ikke kan løse alene. Hun mener at fjernlån og landsdelsomfattende boktransport er oppgaver som staten må ta ansvar for, og ikke overlates til hver enkelt kommune. Taigla, som har sett bibliotekenes betydning for skoler gjennom sitt arbeid, mener konkursen spesielt går ut over barn og unge. I januar ble NBT satt under rekonstruksjon for å forsøke å løse selskapets gjeldsproblemer, men dette lyktes altså ikke. Terje Eid-Hviding, administrerende direktør i Biblioteksentralen, forklarer at rekonstruksjonen mislyktes og at de nå jobber med å finne en ny transportør for deres egne leveranser, inkludert bøker bibliotekene kjøper fra Biblioteksentralen og kulturfondbøker. Han kan imidlertid ikke gi en avklaring på hva som skjer med transporten til Nasjonalbiblioteket, fylkesbibliotekene eller folkebibliotekene, som alle er berørte instanser. Konkursen har konsekvenser for bibliotek i alle fylker unntatt Nordland, Troms og Finnmark, da disse ikke benytter seg av NBTs tjenester. Dermed ser det ut til at bibliotekansatte som Jorun Systad må belage seg på å vente en stund før en ny transportordning er på plass. Systad advarer om at uten transport har bibliotekene begrenset mulighet til å skaffe litteratur, noe som direkte påvirker bibliotektilbudet. Hun mener at mer enn to uker uten transport vil være kritisk for bibliotek-Norge





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Norge og Ukraina styrker forsvarssamarbeidet: Droner skal produseres i NorgeStatsminister Jonas Gahr Støre og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj er enige om et tettere forsvarssamarbeid, inkludert produksjon av ukrainske droner i Norge. Samarbeidet skal styrke forsvarsteknologien og dra nytte av Ukrainas krigserfaringer.

Read more »

Norge og Ukraina styrker forsvarssamarbeidet: Droneproduksjon i NorgeStatsminister Jonas Gahr Støre og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har blitt enige om å intensivere samarbeidet om forsvar og sikkerhet, inkludert droneproduksjon i Norge og utveksling av militær erfaring.

Read more »

Norge og Ukraina styrker forsvarssamarbeid, droneproduksjon i NorgeNorge og Ukraina har signert en felles erklæring om forsterket forsvars- og sikkerhetssamarbeid. Samarbeidet inkluderer ukrainsk droneproduksjon i Norge og felles utvikling av forsvarsmateriell. Norge vil også dra nytte av ukrainske erfaringer fra frontlinjen for å styrke sitt eget forsvar.

Read more »

Norge og Ukraina styrker forsvarssamarbeidet: Droner produseres i NorgeNorge og Ukraina har inngått et nytt og tettere forsvarssamarbeid, som blant annet innebærer produksjon av ukrainske droner i Norge. Statsminister Jonas Gahr Støre og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj signerte en felles erklæring om forsterket samarbeid, der droner er et sentralt element. Samarbeidet inkluderer også kunnskapsutveksling om moderne krigføring og utvikling av ny forsvarsteknologi.

Read more »

Norge og Ukraina inngår omfattende samarbeid om dronerNorge og Ukraina inngår et mye tettere forsvarssamarbeid, blant annet produseres ukrainske droner i Norge.

Read more »

Norge og Ukraina inngår omfattende samarbeid om dronerNorge og Ukraina inngår et mye tettere forsvarssamarbeid, blant annet produseres ukrainske droner i Norge.

Read more »