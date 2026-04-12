Bil kjørte inn i Cubus-butikk i Bogstadveien: Fører pågrepet etter flukt fra åstedet

En bil kolliderte med en Cubus-butikk i Bogstadveien i Oslo. Føreren forlot åstedet, men ble senere pågrepet. Politiet etterforsker hendelsen.

En bil har forårsaket omfattende skader etter å ha kjørt inn i en Cubus -butikk i den travle handlegaten Bogstadveien i Oslo . Hendelsen, som fant sted i løpet av natten, førte til en betydelig politiutrykning og en intens etterforskning. Operasjonsleder Øyvind Hammervold i Oslo politidistrikt bekreftet hendelsen overfor VG og beskrev hvordan politiet først mottok meldinger om en bil som kjørte i høy hastighet i Bogstadveien .

Det er tydelig på bildene fra stedet at bilen, en Tesla, kjørte inn i butikkens inngangsparti og hjørne. Da nødetatene ankom, var både føreren og eventuelle passasjerer sporløst forsvunnet fra åstedet, noe som utløste en søken etter involverte parter. Politiet meldte om stor aktivitet i bilen like før den forlot stedet, noe som indikerer at hendelsen skjedde raskt og muligens under kaotiske omstendigheter. Hammervold uttalte at politiet raskt startet etterforskningen for å avklare årsaken til hendelsen og å finne ut om det foreligger noen underliggende faktorer. Klokken 01.45 kom så meldingen om at både føreren og en passasjer hadde meldt seg. Føreren erkjente å ha kjørt bilen, noe som førte til beslag av førerkort og en anmeldelse. \Til tross for de materielle skadene, og det som virker å ha vært betydelig fart involvert, melder politiet om at ingen personer er blitt skadet i forbindelse med hendelsen. Dette er bemerkelsesverdig med tanke på at ulykken skjedde i et område med mye trafikk og fotgjengere. Operasjonslederen understreket at det var tydelig at bilen holdt en betydelig fart da den forårsaket skade på både fortauet og butikken. Politiet har nå sikret åstedet og har igangsatt undersøkelser for å kartlegge hendelsesforløpet. Det er uklart hvorfor føreren forlot åstedet etter ulykken, og om det er ytterligere omstendigheter som vil bidra til etterforskningen. Bilberging ble raskt rekvirert for å fjerne kjøretøyet fra butikken, og for å lette arbeidet med å sikre åstedet. Det er fortsatt uklart hvilke skader Cubus-butikken har fått, og hvor lang tid det vil ta før butikken kan åpne igjen. Politiet fortsetter sitt arbeid med å avhøre involverte parter og samle inn bevis for å rekonstruere hendelsesforløpet. Videre etterforskning vil forhåpentligvis gi svar på alle de ubesvarte spørsmålene knyttet til hendelsen. Politiet oppfordrer alle som har tips, informasjon, bilder eller videoer som kan være relevante for saken til å kontakte dem. \Den dramatiske hendelsen i Bogstadveien har skapt stor oppmerksomhet, og minner oss om viktigheten av trafikksikkerhet i tettbygde strøk. Det understreker også behovet for rask respons fra nødetatene, og viktigheten av å sikre åsteder for å ivareta bevis. Videre er det en påminnelse om at ulykker kan skje når som helst, og at det er viktig å ta forholdsregler for å minimere risikoen for skader og tap av menneskeliv. Hendelsen er en viktig påminnelse om at trafikksikkerhet er et felles ansvar, og at det er viktig å være oppmerksom og følge trafikkreglene for å unngå lignende hendelser i fremtiden. Etterforskerne vil nå jobbe med å rekonstruere hendelsesforløpet, for å fastslå årsaken til ulykken og for å se etter mulige brudd på trafikkreglene. Politiet vil også vurdere om det er andre faktorer som kan ha bidratt til ulykken. Det er viktig å huske at dette er en pågående etterforskning, og at mer informasjon vil bli tilgjengelig etter hvert som etterforskningen fortsetter





