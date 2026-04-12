Bil kjørte inn i Cubus-butikk i Bogstadveien – Fører pågrepet

En bil kolliderte med en Cubus-butikk i Bogstadveien i Oslo natt til i dag. Føreren av bilen forlot først åstedet, men ble senere pågrepet av politiet. Politiet etterforsker hendelsen.

En bil har kollidert med en Cubus -butikk i Bogstadveien i Oslo i natt, og forårsaket betydelig skade på bygningen. Hendelsen fant sted i de tidlige morgentimene, og politiet ble varslet om hendelsen. Opprinnelig mottok politiet meldinger om at en bil kjørte i høy hastighet i Bogstadveien , før den krasjet inn i en bygning og havnet i en Cubus -butikk.

Operasjonsleder Øyvind Hammervold i Oslo politidistrikt uttalte til VG at nødetatene ankom åstedet og fant bilen forlatt. De involverte personene var da ikke å finne på stedet. Situasjonen utviklet seg videre i løpet av natten. Klokken 01:45 meldte politiet at bilføreren og en passasjer hadde dukket opp igjen. Hammervold forklarte at det hadde vært mye bevegelse rundt bilen da politiet ankom, og at de involverte hadde forlatt stedet. Senere erkjente føreren å ha kjørt bilen. Det ble foretatt førerkortbeslag og anmeldelse.<\/p>

Det er uklart hvorfor bilen kjørte inn i butikken, og politiet etterforsker fremdeles hendelsen for å fastslå årsaken. Bilder fra åstedet viser en Tesla som har truffet inngangen og hjørnet av bygningen. Skadene på butikken er omfattende. Til tross for den tilsynelatende høye farten, er det heldigvis ingen meldinger om personskader. Operasjonslederen understreket at det var tydelig at bilen hadde hatt betydelig fart da den havnet på fortauet og inn i butikken. Bilberging er rekvirert for å fjerne kjøretøyet fra butikken og frigjøre området.<\/p>

Politiet vil fortsette etterforskningen for å avklare omstendighetene rundt ulykken, inkludert muligheten for påvirkning av rusmidler eller andre faktorer som kan ha bidratt til hendelsen. Politiet ønsker å komme i kontakt med eventuelle vitner som kan ha sett eller vet noe om hendelsen. Politiet er interessert i tips og opplysninger, inkludert bilder og video, fra publikum for å bidra til etterforskningen. De oppfordrer alle som har informasjon om hendelsen om å ta kontakt.<\/p>

Hendelsen har skapt en del oppmerksomhet i lokalmiljøet, og mange har uttrykt bekymring for sikkerheten i området. Det er ikke uvanlig med bilulykker, men denne hendelsen skiller seg ut på grunn av hvor bilen endte opp. Det er i tillegg interessant at bilføreren og passasjeren forsvant fra stedet i utgangspunktet.<\/p>

Etterforskningen vil fokusere på å kartlegge hendelsesforløpet, inkludert bilens hastighet, eventuelle tekniske problemer, og mulige årsaker til at føreren mistet kontrollen over kjøretøyet. Det vil også bli vurdert om det er skader på bygningsmassen og om det er behov for ytterligere sikkerhetstiltak i området. Politiet kommer til å gjennomgå overvåkningsbilder fra området for å få en bedre forståelse av hendelsesforløpet.<\/p>

Det er viktig å understreke at politiet tar alle slike hendelser svært alvorlig og vil gjøre sitt ytterste for å avdekke alle relevante fakta. Eventuelle vitner eller personer med relevant informasjon oppfordres til å kontakte politiet direkte for å bidra til en fullstendig oppklaring av saken. De som har opplysninger bes kontakte politiet så snart som mulig.<\/p>





