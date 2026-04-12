Bil kjørte inn i Cubus-butikk i Bogstadveien: Fører pågrepet

En bil kolliderte med en Cubus-butikk i Bogstadveien i Oslo. Føreren forlot først åstedet, men ble senere funnet og anmeldt av politiet. Ingen personer ble skadet.

En bil har forårsaket en dramatisk hendelse i Bogstadveien i Oslo da den kjørte inn i en Cubus -butikk. Operasjonsleder Øyvind Hammervold i Oslo politidistrikt bekreftet hendelsen overfor VG og fortalte at politiet først mottok en melding om en bil som kjørte i høy hastighet i Bogstadveien . Bilen endte deretter opp med å kjøre inn i et bygg og kolliderte med Cubus -butikken. Da nødetatene ankom åstedet, var både føreren og eventuelle andre involverte forsvunnet.

Politiet igangsatte umiddelbart etterforskning for å avklare omstendighetene rundt hendelsen og for å finne ut hvorfor de involverte hadde forlatt stedet. Hendelsen skapte stor oppstandelse og bekymring i området, og politiet jobbet intenst for å sikre området og finne ut hva som hadde skjedd.\Senere, nærmere bestemt klokken 01:45, meldte politiet at både føreren og en passasjer hadde dukket opp igjen. Operasjonslederen forklarte at det var blitt observert mye aktivitet i bilen rett etter kollisjonen, og at de involverte hadde forlatt stedet før politiet ankom. Føreren erkjente senere at han hadde kjørt bilen, noe som førte til at politiet beslagla førerkortet og opprettet en anmeldelse. Bilder fra stedet viser at Teslaen traff inngangspartiet og hjørnet av bygget, noe som indikerer en kraftig kollisjon. Til tross for den antatte høye hastigheten og de materielle skadene, ble det heldigvis ikke meldt om personskader. Politiet understreket at det å havne oppå fortauet og inn i butikken klart indikerer betydelig fart. Bilberging er rekvirert for å fjerne kjøretøyet fra butikken, og politiet fortsetter etterforskningen for å avdekke årsaken til hendelsen og eventuelle andre forhold som kan være relevante. De oppfordrer publikum til å komme med tips, bilder eller videoer som kan bidra til å belyse saken.\Hendelsen i Bogstadveien har skapt betydelig oppmerksomhet, og politiet er nå i gang med å undersøke flere aspekter av saken. Dette inkluderer en grundig vurdering av bilens hastighet, årsaken til at føreren mistet kontrollen over bilen, og hvorfor de involverte forlot stedet umiddelbart etter kollisjonen. Politiet vil også se på eventuelle vitneobservasjoner og analysere skadene på bilen og bygningen for å få en klarere forståelse av hendelsesforløpet. Videre vil politiet undersøke om det kan være andre faktorer som har bidratt til ulykken, som for eksempel påvirkning av rusmidler eller andre forhold. Hele hendelsen understreker viktigheten av å være oppmerksom i trafikken og overholde fartsgrensene. Det er avgjørende for å forhindre slike alvorlige hendelser i fremtiden. Politiet vil fortsette å holde publikum informert om utviklingen i saken. De er takknemlige for all hjelp de kan få fra publikum for å oppklare saken





