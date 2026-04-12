Bil kjørte inn i Cubus-butikk i Bogstadveien: Sjåføren dukket senere opp

En bil forårsaket materielle skader etter å ha kjørt inn i en Cubus-butikk i Bogstadveien i Oslo. Sjåføren forlot opprinnelig stedet, men kom senere tilbake og erkjente å ha kjørt bilen. Politiet har beslaglagt førerkortet og opprettet en anmeldelse. Det er ikke meldt om personskader.

En bil har forårsaket omfattende skader etter å ha kjørt inn i en Cubus -butikk i den travle handlegaten Bogstadveien i Oslo . Hendelsen, som fant sted i løpet av natten, førte til en rask respons fra nødetatene, inkludert politi og ambulansetjenesten. Operasjonsleder Øyvind Hammervold i Oslo politidistrikt uttalte til VG at den innledende meldingen indikerte at bilen hadde kjørt i høy hastighet før den endte inne i bygningen.

Politiet fant opprinnelig ingen personer på stedet da de ankom, noe som utløste en søken etter involverte. Klokken 01:45 meldte politiet at både sjåføren og en passasjer hadde dukket opp igjen. Hammervold kommenterte at det hadde vært stor bevegelse i bilen, og at de involverte hadde forlatt stedet før politiet ankom. Sjåføren erkjente senere å ha kjørt bilen, og det ble beslaglagt førerkort og opprettet en anmeldelse. Bilder fra stedet viser en Tesla som har truffet inngangspartiet og hjørnet av bygningen. Til tross for de materielle skadene og den antatte høye hastigheten, er det ikke rapportert om personskader. Operasjonslederen bemerket at hendelsen, gitt bilens posisjon på fortauet og inne i butikken, tydelig indikerte betydelig fart. Bilberging er rekvirert for å fjerne kjøretøyet fra butikken og sikre området. Politiet etterforsker nå hendelsesforløpet og vurderer om det er andre faktorer som kan ha bidratt til ulykken. Vitner oppfordres til å melde fra hvis de har sett noe som kan være relevant for etterforskningen, inkludert informasjon, bilder eller videoer





