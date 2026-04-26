Bilal Njie spiller tross korrupsjonsmistanke

KFUM Oslo-spiller Bilal Njie er tilbake i troppen til kampen mot Sarpsborg, selv om han og broren er siktet for grov korrupsjon knyttet til kampfiksing. Politiet etterforsker mistenkelige gule kort.

Bilal Njie (27) er tilbake i spill for KFUM Oslo når de møter Sarpsborg 08 i Eliteserien søndag ettermiddag. Dette skjer til tross for at han, sammen med sin bror Moussa Njie (30), fortsatt er under etterforskning av politiet for alvorlige korrupsjonsanklager knyttet til manipulasjon av kamper gjennom pengespill.

De to brødrene er mistenkt for å ha bevisst forsøkt å pådra seg gule kort i løpet av kamper, i et forsøk på å påvirke spillresultater og tjene penger på det. Saken har rystet norsk fotball og reist spørsmål om integriteten i Eliteserien. Politiet har etterforsket saken grundig og mener å ha bevis for at de to spillerne har vært involvert i en planlagt handling for å manipulere kamper.

Den opprinnelige suspensjonen fra Norges Fotballforbunds (NFF) påtalenemnd, som ble iverksatt 20. mars, varte i to måneder og omfattet både deltakelse i konkurranse og organisert trening. Imidlertid ble denne suspensjonen opphevet tidligere i april, da påtalenemnda innrømmet at de ikke hadde tilstrekkelig juridisk hjemmel for å opprettholde den. Dette betyr at KFUM Oslo kunne ta beslutningen om å inkludere Bilal og Moussa Njie tilbake i A-troppen.

KFUM har begrunnet sin beslutning med at de ikke lenger er under gyldig suspensjon, og at de derfor ikke kan nekte dem å delta i kamper og treninger. Beslutningen har skapt debatt i fotballmiljøet, med mange som stiller spørsmål ved om det er riktig å la spillere som er under etterforskning for alvorlige lovbrudd, spille kamper. Kritikere frykter at dette kan sende et feil signal og undergrave tilliten til fotballen.

KFUM Oslo har imidlertid understreket at de respekterer politiets etterforskning og vil samarbeide fullt ut med myndighetene. De har også uttalt at de vil vurdere ytterligere tiltak dersom politiet kommer med nye bevis eller anklager. Bilal Njie er plassert på benken i kampen mot Sarpsborg, mens Moussa Njie ikke er tatt ut i troppen. Dette kan skyldes en taktisk vurdering fra treneren, eller det kan være en konsekvens av den pågående etterforskningen.

Totalt åtte personer er nå siktet i saken, noe som indikerer at etterforskningen er omfattende og involverer flere aktører. Politiet har presisert at mistanken er knyttet til spesifikke hendelser i kamper, og at det foreløpig ikke er grunn til å tro at den påståtte kampfiksingen har hatt noen innvirkning på det endelige kampresultatet. Siktelsen omfatter ifølge politiet tre separate kamper, og de fortsetter å samle inn bevis for å kartlegge omfanget av den påståtte kriminaliteten.

Saken har satt søkelys på sårbarheten i fotballen for manipulasjon og understreker behovet for økt overvåking og kontroll for å sikre integriteten i sporten. Det er forventet at saken vil bli fulgt nøye av både fotballfans og myndigheter i tiden som kommer. Politiet vil fortsette sin etterforskning og vil presentere sine funn for retten når de er klare.

I mellomtiden vil Bilal Njie og Moussa Njie fortsette å være under etterforskning, og deres fremtid i KFUM Oslo vil avhenge av utfallet av saken





NettavisenSport / 🏆 21. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

