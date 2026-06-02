Bilco Hønefoss konkurs - et bilde av en tøff bransje

Bilco Hønefoss er konkurs med 3,2 millioner i gjeld. Selskapet hadde vært i drift siden 1993, men tapte penger de siste årene. Bransjen sliter med høyere renter og økt konkurranse, blant annet fra kinesiske bilprodusenter.

Mandag ble det åpnet konkurs i Bilco Hønefoss ved Ringerike og Hallingdal tingrett, ifølge en kunngjøring i Brønnøysundregistrene. Bilco ble startet opp i 1993 og har vært forhandler for nye Mitsubishi og Renault person- og varebiler, samt autorisert deleforhandler og serviceverksted for begge merkene.

I tillegg har selskapet tilbudt nye biler fra Dacia, Changan og Hongqi, og utført service og reparasjoner på de fleste bilmerker, ifølge selskapets nettsider. Konkursen kommer etter en periode med økonomiske problemer, der styret selv valgte å melde oppbud fordi de vurderte at midlene ikke strakk til for å møte forpliktelsene. Bostyrer Trine Hamborg Dahl påpeker at det var drift i selskapet fram til konkursen, slik at kunder som hadde avtaler, møtte stengt dør.

Selskapet etterlater seg en gjeld på rundt 3,2 millioner kroner, mens verdiene anslås til omtrent 2 millioner kroner. Bilco hadde 10 ansatte ved inngangen til 2025, men på oppbudstidspunktet var det rundt 5 ansatte igjen. Bostyreren sier at de ansatte ikke er sagt opp enda, og at leieforhold må håndteres. Regnskapene viser at Bilco har tapt penger de siste årene, med et omsetningsfall fra over 63 millioner kroner i 2022 til 28 millioner kroner i 2024.

Resultatet før skatt i 2024 var minus 0,8 millioner kroner, og samlet tap før skatt i perioden 2021-2024 var over 5,1 millioner kroner. Egenkapitalen var negativ ved inngangen til 2025. Bilbransjen melder om hard konkurranse og svakere etterspørsel. Kommunikasjonssjef Egil Steinsland i Norges Bilbransjeforbund sier til E24 at det er tøft der ute, både når det gjelder marginpress og bilsalg.

Han legger til at den harde konkurransen gjelder både nybil- og bruktbilsalget, samt service. Årsakene er høyere rentenivå og etterdønninger etter dyrtid; det er dyrere å kjøpe en bil til 300-600.000 kroner med fem prosent rente enn to prosent. I tillegg er det langt flere aktører nå enn tidligere, med mange kinesiske bilprodusenter som gjør seg gjeldende. Steinsland mener bilforhandlere og bruktbilforretninger må ha kostnadskontroll og prøve å tjene penger på det de kan.

Bilbransjen er vant til å omstille seg, men det har vært noen tøffe år. Likevel selges det fortsatt biler, og det går tre millioner biler på veiene som trenger vedlikehold. Nylig gikk også Gardermoen bilsenter As konkurs etter å ha mistet rammeavtalen med banken, ifølge en kunngjøring i Brønnøysundregistrene. Bruktbilselskapet ble etablert i 2020, hadde ni ansatte og etterlater seg en gjeld på 3,6 millioner kroner, ifølge Romerikes Blad.

Medeier Ketil Medlie sier til avisen at de gikk så vidt i pluss i fjor, men at økt etterspørsel etter elbiler har gjort at de måtte sette ned prisene på fossilbiler. Gardermoen bilsenter har hatt en årlig omsetning på rundt 50 millioner kroner de siste årene, med et resultat før skatt på knappe én million kroner i 2024. Disse konkursene illustrerer utfordringene i bilbransjen, der marginene presses og etterspørselen er usikker.

Høyere renter og økt konkurranse fra nye aktører, spesielt kinesiske elbilprodusenter, gjør det vanskelig for tradisjonelle forhandlere. Samtidig er det et stort marked for service og reparasjoner, men konkurransen er hard også der. Bransjen må tilpasse seg endringer i forbrukernes preferanser og politiske rammebetingelser, men det er fortsatt muligheter for de som klarer å kontrollere kostnadene og finne lønnsomme nisjer.

Bilco Hønefoss konkurs er et eksempel på hvordan selv langvarige aktører kan bli slått ut i et tøft marked, og det er sannsynlig at flere konkurser kan komme om ikke marginene bedrer seg





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