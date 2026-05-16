Bill Ackman, Pershing Square, Built Up A New Stake in Microsoft

Investeringsselskapet Pershing Square har bygget opp en ny eierpost i Microsoft, ifølge Bill Ackman. Ackman mener selskapet er sterkere og mer motstandsdyktig enn mange investorer tror, og sier kursnedgangen har gitt en god kjøpsmulighet. Ackman trekker særlig fram Microsoft 365 med programmer som Word og Excel, samt skytjenesten Azure. Pershing Square begynte å kjøpe aksjer i februar. Investeringen offentliggjøres i en regulatorisk meldingen fredag, men det er ikke kjent hvilke nyheter Ackman legger inn i meldingen.

Ackman trekker særlig fram Microsoft 365 med programmer som Word og Excel, samt skytjenesten Azure. Han beskriver dem som to av de mest verdifulle virksomhetene innen bedriftsprogramvare. Pershing Square begynte å kjøpe aksjer i februar. Investeringen offentliggjøres i en regulatorisk melding fredag





