Billettprisene til VM under lupen: Infantino forsvarer, mens kritikken hagler

Fifa-president Gianni Infantino forsvarer de høye billettprisene til fotball-VM ved å fremheve forbundets avhengighet av mesterskapet for inntekter, mens kritikken fra fans og lokale myndigheter vokser. Transportkostnadene bidrar ytterligere til misnøyen.

Fifa-president Gianni Infantino forsvarer prisnivået ved å peke på at VM er forbundets primære inntektskilde, generert over en kort periode hvert fjerde år. Disse inntektene skal deretter investeres i fotballutvikling globalt.

Infantino sammenligner billettprisene med lignende arrangementer som konserter og NFL-kamper, og nevner også at lovlig videresalg av billetter i vertslandene bidrar til prispresset.

Kritikken gjelder imidlertid ikke bare selve kampbillettene. Tilreisende fans står også overfor betydelige transportutgifter. Spesielt togstrekningen mellom New Jersey og New York har sett en dramatisk prisøkning, hvor en tur-retur-billett kan koste opptil 150 dollar, en mangedobling av ordinær pris.

Videre er det ingen prisreduksjoner for barn eller pensjonister, og parkering ved stadion er forbeholdt de med kampbillett. Dette har utløst en ordkrig, der blant annet New Jerseys guvernør, Mikie Sherrill, har kritisert Fifa for å pålegge innbyggerne store transportkostnader, samtidig som forbundet selv forventes å tjene milliarder på arrangementet.

Fifa hevder på sin side at det er uhørt at en stat krever at de skal dekke oppskrudde transportpriser.

VM, som arrangeres fra 11. juni til 19. juli, vil finne sted i USA, Canada og Mexico. Norge er plassert i gruppe med Irak, Senegal og Frankrike





Aftenposten / 🏆 31. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fotball-VM Billettpriser Fifa Gianni Infantino Transportkostnader

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Svindyr transport til Norges VM-kamper:Prisene på kollektivtransport har blitt syv ganger så høye. FIFA beskyldes for utpressing.

Read more »

Sjokkerende prishopp på VM-togbilletter i USA: Fifa og New Jersey i skvisPlaner om over 1000 kroner for en kort togtur til VM-arenaen MetLife Stadium skaper sterke reaksjoner. Guvernør i New Jersey krever at Fifa dekker kostnadene, mens fotballforbundet peker på tidligere avtaler og milliard-støtte.

Read more »

Sjokkerende togbillettpriser til fotball-VM i New Jersey: Over 1300 kroner tur-returEn nyhetsartikkel som rapporterer om de uventet høye prisene på togbilletter til fotball-VM-kamper i New Jersey. Prisen på 1340 kroner tur-retur blir kritisert av FIFA, og kommenteres som utenfor normen fra tidligere sluttspill.

Read more »

FIFA satser på underholdning for bredere publikum med pauseshow i VM-finalenFIFA-sjef Gianni Infantino annonserer et storslått pauseshow med Chris Martin og Coldplay under VM-finalen, som et ledd i en strategi for å knytte sport og underholdning tettere sammen og nå et bredere publikum. Han understreker også FIFAs rolle som en ideell organisasjon som investerer overskuddet i fotballutvikling i 211 land.

Read more »

VM i Nord-Amerika: Høyere priser og skarp kritikk mot FIFAFIFA-president Gianni Infantino forsvarer de høye prisene for VM i Nord-Amerika, mens myndigheter og fans retter skarp kritikk mot forbundet for prisnivået på både billetter og transport.

Read more »

Fifa forsvarer svindyrt VM: – Det eneste vi tjener penger påBillettprisene under fotball-VM får sylskarp kritikk. Fifa-president Gianni Infantino forsvarer det med at forbundet kun har store inntekter i én måned hvert fjerde år.

Read more »