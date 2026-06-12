Billy Ray Cyrus deler livsfortellingen etter nærdøden fra sepsis og vender tilbake med nytt album

Den 64 år gamle countrystjernen forteller om blodforgiftning, midlertidig lammelse av stemmebåndene og den uventede støtten fra barnebarnet før han kunngjør albumet The Hill.

Den 64 år gamle artisten som ble internasjonal med låten Achy Breaky Heart og som også hadde en cameo i tv-serien Hannah Montana, har i et åpent intervju fortalt om den livstruende sykdommen som nesten kostet ham livet.

I et samtale med People, gjengitt av E! News, beskrev han hvordan han i 2024 ble rammet av en alvorlig infeksjon i blodet, kjent som sepsis. Tilstanden er ekstremt farlig og kan forårsake organsvikt på kort tid. Han beskriver overlevelsen som et mirakel og påpeker at den satte hans helbredelse i perspektiv.

Etter å ha blitt innlagt på sykehus opplevde han en sjelden komplikasjon: stemmebåndene hans ble midlertidig lammet. For en sanger som har bygget sin karriere på en kraftig og gjenkjennelig stemme, var dette en skremmende og nesten uutholdelig situasjon. Det var i de mest truende timene at et lite håp dukket opp fra en uventet kilde. Det fem år gamle barnebarnet Bear, sønnen til hans eldste sønn Braison, stod ved hans seng og sa til ham prøv igjen.

Den unge gutten hadde hittil ikke sagt noe til bestefaren, og artisten var usikker på om barnet engang visste hvem han var. Likevel ble denne korte setningen en katalysator som ga ham styrke til å kjempe videre. Etter måneder med intensiv behandling og rehabilitering klarte han å gjenopprette stemmebåndene og vende tilbake til scenen. I juni samme år kunngjorde han at han vil gi ut et nytt album med tittelen The Hill, det første på ti år.

Albumet inneholder både nye låter og noen gjeninnspilte klassikere, og det er ment som en hyllest til de som har støttet ham gjennom den vanskelige perioden. Samtidig rapporterer han at hans forhold til skuespilleren Elizabeth Hurley er stabilt, og at hans relasjon til sine seks barn - inkludert Miley og Noah - har blitt betydelig bedre etter flere år med konflikter.

Familien har samlet seg rundt ham, og han uttrykker takknemlighet for den støtten som har gjort at han nå kan se fremover med optimisme. Den offentlige responsen på historien har vært overveldende, med fans og kolleger som har uttrykt sin beundring for hans utholdenhet. Mange har delt sine egne erfaringer med alvorlige sykdommer og tatt opp temaet om viktigheten av tidlig diagnose av blodforgiftning.

Artisten selv understreker nå viktigheten av å søke medisinsk hjelp umiddelbart ved symptomer på infeksjon, og han håper at hans historie kan bidra til økt bevissthet og redde liv. Fremtiden ser lysere ut for ham både profesjonelt og personlig, med nye spilleplaner, familieliv i bedring og et kommende album som vil markere en ny æra i hans lange karriere





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Billy Ray Cyrus Sepsis Musikk Familie Nytt Album

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