Billy Ray Cyrus overlever sepsis og stemmeproblemer samtidig som prinsesse av Thailand dør

Countrymusikeren Billy Ray Cyrus deler sin erfaring med livstruende sepsis og oppmuntring fra barnebarnet. Samtidig meldes prinsesse Bajrakitiyabha av Thailand død etter tre år i koma, noe som reiser spørsmål om tronarving.

Etter skilsmissen mellom Tish og Billy Ray Cyrus i 2022, kunne det se ut som om familien aldri hadde vært mer splittet. Men i en åpenhjertig samtale delte country-veteranen Billy Ray Cyrus sin egen livstruende helsekamp.

I 2020 ble han diagnostisert med sepsis, også kjent som blodforgiftning, en tilstand som oppstår når en infeksjon fører til svikt i organer og som kan være dødelig hvis den ikke oppdages og behandles i tide. Billy Ray beskriver episoden som sitt verste mareritt. Han ble innlagt på sykehus i samme etasje der moren hans to år tidligere hadde dødd. Legene ba ham om å ordne juridiske og økonomiske papirer i tilfelle han ikke skulle overleve.

Etter en periode med bedring, ble han stående overfor nye utfordringer. Sepsisen førte til stemmebåndslammelse, og han var usikker på om han noensinne kunne synge igjen. Det var i denne mørke tiden at datteren Noahs sangtekster om motstandskraft ga ham motivasjon til å trene opp stemmen sin. Han takker også barnebarnet Bear, som på et tidspunkt ga ham den oppmuntrende setningen "Prøv igjen".

Dette var spesielt betydningsfullt siden Bear på det tidspunktet aldri hadde snakket til ham før. Samtidig ble en annen personlighet, prinsesse Bajrakitiyabha av Thailand, meldt død etter å ha ligget i koma i over tre år. Hun var den eldste datteren av kong Vajiralongkorn og regnet som et av kongefamiliens mest profilerte medlemmer, med en juridisk utdannelse fra Cornell University og erfaring fra Thailands FN-delegasjon og statsadvokatembetet.

Hun ble også sett som en mulig arvtaker til tronen, selv om thailandsk tradisjon og lovgivning gjør det uklart hvem som vil arve. Kongen, som er 73 år gammel, har ennå ikke utpekt en offisiell arving. I mellomtiden har fire av hans sønner blitt fratatt kongelig status og bor i USA sammen med sin mor. Denne teksten inneholder også en standardmelding om annonser som finansierer nettstedet





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Billy Ray Cyrus Sepse Stemmebåndslammelse Prinsesse Bajrakitiyabha Thailand Tronarving

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nye tider krever nye planer for kongehusetTiden er inne: Politikerne må ta stilling til spørsmålet om apanasje til prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus.

Read more »

Dronning Margrethe bruker rullator for første gang, etter sykehusinnleggelserDronning Margrethe, Danmarks dronning, brukte en rullator for første gang da hun besøkte Fredensborg slott for å dele ut Prins Henrik-prisen. Hun har vært innlagt på sykehus to ganger på rad, og har blitt sykmeldt etter sykehusoppholdet. Hun meldte avbud til åpningen av Storstrømsbroen, som er oppkalt etter henne, og trakk seg fra nyttårsaften 2023.

Read more »

En stor opplevelseTil tross for den krevende situasjonen kongefamilien står i, håper kongehusekspert Tove Taalesen at prins Sverre Magnus får oppleve fotball-VM på kloss hold.

Read more »

Thailandske kongehuset bekrefter at Prinsesse Bajrakitiyabha er dødDen eldste datteren til kong Maha Vajiralongkorn av Thailand, Prinsesse Bajrakitiyabha, er død etter lang tids sykdom. Hun var den eldste datteren til kong Maha Vajiralongkorn av Thailand og ble født 7. desember 1978.

Read more »