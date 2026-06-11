Birgit Skarstein demands changes to airline rules for wheelchair users

Birgit Skarstein, a frequent flyer, has faced challenges with airline rules for wheelchair users. She believes the current regulations make travel difficult and unfair. She is urging the Norwegian Parliament and the Minister of Transport to review and simplify the rules.

Når Birgit Skarstein skal ut og fly får hun ikke lov til sjekke inn via app og kan risikere å bli nektet ombordstigning. Nå tar hun Stortinget og samferdselsministeren rydde opp i rullestolregler.

Hun sier reglene gjør reiser unødvendig vanskelige og urettferdige. Samferdselsministeren og SAS viser til tilgjengelighet og sikkerhet. Hun ber Stortinget og samferdselsministeren rydde opp i flyregler hun mener gjør hverdagen unødvendig krevende for rullestolbrukere. Flyregler for rullestolbrukere har mange ganger skapt problemer for Skarstein, som reiser mye i forbindelse med jobb.

På en SAS-reise fra Oslo til Steinkjer på grunn av regelverket knyttet til rullestolbruk. SAS har i ettertid beklaget hendelsen. Regelverket for folk med funksjonsnedsettelser er generelt for komplisert og nedverdigende, mener Skarstein. Rødt har nå fremmet et forslag på Stortinget der de ber regjeringen gjennomgå og tydeliggjøre regelverket for brukere av rullestol som skal ut og fly.

Representanter fra KrF, Frp, MDG og SV møtte opp, mens Høyre, Sp og Arbeiderpartiet ikke var til stede. I møtet med politikerne fra samferdselskomiteen forteller Skarstein stortingspolitikerne hvordan dagens regler krever at folk med rullestolbrukere må møte opp to timer før hver eneste flyvning. I tillegg må hun beregne ekstra tid å stå i boardingkortkø, fordi de ikke får lov til å sjekke inn via app.

SAS sitt regelverk ber rullestolbrukere om ha med seg reisefølge dersom man reiser med spedbarn. Det synes Skarstein er uforståelig og urettferdig. – Jeg blir provosert fordi det rammer familien og jobben min, sier hun. – Det er jo helt sjokkerende det hun forteller.

Man vanskeliggjør hverdagen til rullestolbrukere, sier Remi Sølvberg i Rødt, som tok initiativ til møtet. Han viser til at FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne ble implementert i norsk lov i januar 2026. Stortinget ber regjeringen fremme forslag til lovendringer som tydeliggjør at passasjerer som er avhengige av rullestol, har rett til å medbringe nødvendig mobilitetshjelpemiddel uten særskilt gebyr, og at slike hjelpemidler ikke skal behandles som ordinær bagasje.

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om at flyselskaper ikke kan fastsette generelle vekt- eller størrelsesbegrensninger for rullestoler, med mindre begrensningen er strengt nødvendig av dokumenterte tekniske eller sikkerhetsmessige forhold ved det konkrete luftfartøyet. Stortinget ber regjeringen foreslå regler som plasserer bevisbyrden hos flyselskapet ved avslag på transport av rullestol, og som pålegger skriftlig og etterprøvbar begrunnelse.

Stortinget ber regjeringen sikre at Luftfartstilsynet gis tydelig hjemmel til å føre aktivt tilsyn med praksis knyttet til transport av rullestoler, og til å ilegge sanksjoner ved brudd på regelverket. Stortinget ber regjeringen sikre at norsk regelverk og praksis harmoniseres med Norges menneskerettslige forpliktelser etter FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), og at hensynet til ikke-diskriminering og tilgjengelighet gis reell vekt ved tolkning av sikkerhetsregelverket





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