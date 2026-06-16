Biskop Fykse Tveit advarer mot krenkende debattklima for skeive

Preses i Den norske kirke, Olav Fykse Tveit, ber om bevissthet rundt ordbruk i offentlig debatt, særlig i pride-måneden, samtidig som han minner om at alle er skapt i Guds bilde. Han kommer med en uforbeholden unnskyldning for kirkens historie og oppfordrer til inkludering.

Preses i Den norske kirke, Olav Fykse Tveit , uttrykker bekymring for det han beskriver som en krass tone i den offentlige diskusjonen om skeive, særlig transpersoner.

I et intervju med Vårt Land påpeker han at økt oppmerksomhet rundt pride-måneden kan føre til at skeive føler seg gjort til en sak, noe han mener er en belastning. Derfor oppfordrer han til bevissthet rundt hvordan vi ordlegger oss og møter hverandre. Fykse Tveit kom i oktober med en uforbeholden unnskyldning for den skam, smerte og skade Den norske kirke har påført skeive opp gjennom årene.

Han understreker at kirken nå ønsker å være et inkluderende fellesskap der alle er skapt i Guds bilde. I flere kristne trossamfunn er det fortsatt motstand mot pride, men Fykse Tveit slår fast at i Den norske kirke kan skeive være medlemmer, ha verv, gifte seg og bli ansatt i alle stillinger. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) melder om en nedgang i trusler og hatefulle ytringer mot pride-markeringer de siste tre årene, men de forventer en økning nå i pride-måneden.

Samtidig har Kristent Ressurssenter fått støtte fra KrF til en innsamling som skal gå til advokathjelp for foreldre og elever som vil stanse det de omtaler som påtvunget pride-markering i skoler. Dette viser at debatten om pride i skolen fortsatt er polarisert. Fykse Tveit mener det er viktig å skille mellom å markere pride som en støtteerklæring og å påtvinge synspunkter.

Han understreker at skolen bør være en arena for åpenhet og respekt, der alle elever føler seg sett og verdsatt. Kirkens leder oppfordrer til dialog fremfor konfrontasjon, og minner om at Jesu budskap er kjærlighet og inkludering. Historisk sett har Den norske kirke hatt et anstrengt forhold til skeive. Fra 1734 til 1972 var homofili forbudt ved lov i Norge, og kirken spilte en aktiv rolle i å opprettholde stigmatiseringen.

Selv etter avkriminaliseringen fortsatte kirken å nekte velsignelse av likekjønnede par, og det var først i 2017 at kirken åpnet for at vigsler kunne utføres av prester som ønsket det. Fykse Tveits unnskyldning blir sett på som et viktig skritt i forsoningsprosessen. Mange skeive har gitt positive tilbakemeldinger på unnskyldningen, men flere påpeker at det fortsatt er lang vei igjen. Kirken har fortsatt interne stridigheter om synet på homofili og kjønnsidentitet, og enkelte prester og menigheter nekter å praktisere inkludering.

Fykse Tveit erkjenner at det er uenighet, men mener at dialogen må fortsette. Pride-måneden i år har et spesielt fokus på transpersoner, en gruppe som opplever særlig mye hat og diskriminering. Fykse Tveit advarer mot å la debatten bli polarisert, og oppfordrer til å lytte til transpersoners erfaringer. Han sier at kirken må være tydelig på at alle mennesker har ukrenkelig verdighet, uavhengig av kjønnsidentitet.

Samtidig viser undersøkelser at holdningene i befolkningen gradvis blir mer positive til skeive. En meningsmåling fra 2023 viste at 78 prosent av nordmenn støtter likekjønnet ekteskap, og stadig flere unge identifiserer seg som skeive. Dette skaper et nytt landskap for kirken, som må forholde seg til et samfunn i endring. Fykse Tveit avslutter med å understreke at kirkens oppdrag er å formidle Guds kjærlighet til alle, uten unntak.

Han håper at pride-måneden kan være en anledning til refleksjon og fornyet innsats for likeverd. Kirken må fortsette å be om unnskyldning for tidligere feil og jobbe for å bli en trygg havn for alle som søker fellesskap og tro





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