Bitcoin faller under 60.000 dollar - ned 53 prosent fra toppen

Bitcoin har falt under 60.000 dollar for første gang på lenge, og er nå 53 prosent under rekordnivået. Etter et salg fra Michael Saylors selskap Strategy og generell usikkerhet i markedet, fortsetter kryptovalutaen nedturen.

Bitcoin fortsetter sin kraftige nedtur, og fredag falt verdens største kryptovaluta under den viktige psykologiske grensen på 60.000 dollar. Ifølge data fra Bloomberg har prisen falt med over 6 prosent det siste døgnet, og svingningene har vært voldsomme med en bevegelse på 6,6 prosent i løpet av kort tid.

I skrivende stund handles Bitcoin for 59.722,23 dollar, mens dagens høyeste notering var på 63.908 dollar. Fallet kommer i kjølvannet av en lengre periode med nedgang, og kryptovalutaen er nå hele 53 prosent under rekordnivået på 126.251 dollar som ble satt 6. oktober i fjor. Hittil i 2026 har Bitcoin svekket seg med 32 prosent, noe som betyr at den er verdt mindre enn da Donald Trump vant presidentvalget i USA.

Siden toppen i oktober har Bitcoin mistet mer enn halvparten av sin verdi, og markedet preges av usikkerhet og bekymring for videre kurs. Bloomberg trekker frem flere faktorer som påvirker kryptomarkedet. En av dem er at Bitcoin- og Ether-ETF-er har avsluttet en periode med kapitalutstrømming, samtidig som aksjemarkedet har falt. Dette kan indikere en endring i investorsentimentet, men det er fortsatt uklart om dette er et tegn på bedring eller bare en midlertidig pause.

I tillegg melder Bloomberg at storbanker som JP Morgan, Citi og flere andre amerikanske banker planlegger å lansere et felles innskuddsnettverk, noe som kan påvirke kryptomarkedet positivt ved å øke tilliten til digitale valutaer. Børsen CME har også lansert kryptofutures som kan handles døgnet rundt, alle dager i uken, noe som gir investorer større fleksibilitet og kan tiltrekke seg mer kapital til markedet. Nedturen kommer kort tid etter at Michael Saylors selskap Strategy solgte en liten mengde Bitcoin.

Mellom 26. og 31. mai kvittet selskapet seg med 32 mynter til en gjennomsnittspris på 77.135 dollar, totalt 2,5 millioner dollar, ifølge CNBC. Dette er bare andre gang i selskapets historie at de selger Bitcoin. Forrige gang var i desember 2022, midt under det store kryptokrakket som blant annet rammet plattformen FTX. Salget er et markant brudd med Saylors mangeårige aldri-selg-strategi, og selskapet har nylig varslet at de vil forvalte balansen mer aktivt fremover.

Vi ønsker å være netto-oppkjøpere av Bitcoin - øke vår totale beholdning, men enda viktigere, øke Bitcoin per aksje, fordi vi tror det er det som vil være mest verdiskapende på lang sikt, sa Strategy-sjef Phong Le på en resultatpresentasjon i mai, ifølge CNBC. Denne strategiendringen kan få betydning for markedet, da Strategy er en av de største institusjonelle eierne av Bitcoin, og deres handlinger blir nøye overvåket av investorer.

Samlet sett er situasjonen for Bitcoin preget av nedgang, men det er også tegn til at institusjonell interesse fortsatt er til stede. Spørsmålet er om kryptovalutaen vil klare å stabilisere seg eller om den fortsetter å falle. Med en pris under 60.000 dollar er det mange investorer som er bekymret for videre kurs, og det gjenstår å se om markedet finner en bunn eller om det er mer nedside i vente





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