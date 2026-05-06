Bitre rettslige kamper om eierskapet til Ingebrigtsen-metoden

Brødrene Ingebrigtsen utfordrer nå faren Gjerts rett til varemerket Ingebrigtsen metoden gjennom en formell innsigelse til Patentstyret med påstand om ond tro.

Den idrettslige suksessen til familien Ingebrigtsen har i årevis vært et tema i både nasjonale og internasjonale medier, men nå er det ikke medaljer og verdensrekorder som står i sentrum for oppmerksomheten.

I stedet handler det om en hard juridisk kamp om retten til selve navnet på treningsfilosofien som har ført dem til toppen. Det er snakk om varemerket Ingebrigtsen metoden, et begrep som har blitt synonymt med ekstrem utholdenhet og en svært systematisk tilnærming til trening. Tvisten står mellom løperbrødrene på den ene siden og faren, Gjert Ingebrigtsen, på den andre. Gjert søkte om rettighetene til navnet i fjor høst, noe som utløste en umiddelbar og kraftig reaksjon fra sønnene.

De mener at det er de selv som i realiteten eier og representerer denne metoden gjennom sine prestasjoner på banen, og at faren ikke kan annektere navnet for egen vinning. Saken har nå tatt en ny vending etter at Patentstyret i januar avslo brødrenes krav om å få varemerkesøknaden overført til seg selv. Som svar på dette har brødrene nå sendt inn en formell innsigelse til Patentstyret i et forsøk på å få beslutningen omgjort.

Det juridiske grunnlaget for innsigelsen er omfattende og baserer seg på flere sentrale punkter i varemerkeloven. For det første hevder brødrene at søknaden om varemerket ble sendt inn i det som kalles ond tro av Gjert Ingebrigtsens selskap. Dette er et tungtveiende juridisk begrep som innebærer at søkeren bevisst har forsøkt å utnytte andres rettigheter eller rykte.

Videre argumenterer brødrene for at de selv sitter på den innarbeidede retten til navnet, ettersom det er deres ansikter og resultater som har gjort begrepet kjent for allmennheten. De mener at registreringen er i direkte strid med bestemmelser som skal beskytte rettighetene andre har til samme eller lignende tegn. Denne konflikten om merkevaren oppsto ikke i et vakuum, men er en forlengelse av et svært anspent familieforhold som tidligere har vært gjenstand for rettslige oppgjør.

Kampen om Ingebrigtsen metoden kommer i kjølvannet av en omfattende rettssak mellom partene, hvor treningsmetodene også var et sentralt tema. Denne rettssaken handlet om alvorlige anklager om mishandling i nære relasjoner, hvor Gjert Ingebrigtsen ble anklaget for overgrep mot sønnen Jakob. Selv om Gjert ble frikjent for de fleste anklagene om mishandling mot Jakob, ble han dømt for ett tilfelle av kroppskrenkelse mot sin datter.

Det er tydelig at det emosjonelle og relasjonelle bruddet mellom far og sønner stikker dypt, og at kampen om det kommersielle eierskapet til treningsmetoden kun er en av mange fronter i denne familiefeiden. For idrettsverdenen er saken interessant fordi den belyser grenseoppgangen mellom en treners intellektuelle bidrag og utøverens utførelse.

Mens Gjert Ingebrigtsen kan hevde at det er hans system og kunnskap som er selve kjernen i metoden, kan brødrene argumentere for at metoden ikke ville hatt noen verdi uten deres biologiske forutsetninger og ekstreme arbeidsvilje. Advokater og rådgivere er nå involvert i en prosess som kan ta lang tid, og mens brødrene presser på for en omgjjøring, har Gjert Ingebrigtsen valgt å ikke uttale seg offentlig om saken.

Det gjenstår å se om Patentstyret vil vurdere bevisene for ond tro som tilstrekkelige til å trekke tilbake retten til varemerket, eller om faren vil beholde kontrollen over navnet som har definert deres felles karriere





