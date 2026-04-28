Bittert ordskifte etter attentatforsøk på Trump: Demokratene og Det hvite hus skylder hverandre

Etter attentatforsøket på Donald Trump har det oppstått et bittert ordskifte mellom Kongressen og Det hvite hus. Pressesekretær Karoline Leavitt anklager demokratene for å ha skapt et klima for politisk vold, mens demokratlederen Hakeem Jeffries svarer med å beskylde høyresiden for å ignorere sin egen retorikk. Skytingen under korrespondentmiddagen i Washington D.C. har skapt stor uro og fokus på polariseringen i amerikansk politikk.

Attentatforsøk et på Donald Trump har skapt stor uro i Washington, og nå hagler beskyldningene mellom Kongressen og Det hvite hus. Pressesekretær Karoline Leavitt står i sentrum for kritikk etter sine uttalelser om at demokratene har bidratt til et klima for politisk vold .

Hun hevder at angrepet ikke var et isolert tilfelle, men et resultat av en systematisk demonisering av Trump og hans tilhengere gjennom årene. Leavitt peker på at hatefulle og voldelige utsagn fra demokrater og deler av pressen har legitimert volden og ført til dette mørke øyeblikket. Hun refererte blant annet til demokratlederen Hakeem Jeffries’ uttalelse om at demokratene ville føre maksimal krigføring mot republikanerne i Florida.

Jeffries svarte med å anklage Leavitt for å ignorere høyresidens retorikk og for å prøve å legge skylden på demokratene. Han kritiserte henne for å bruke ferdigskrevne punkter og ta utsagn ut av kontekst, uten å ta opp hva MAGA-ekstremister har gjort, inkludert deres rolle i opprøret i Kongressen 6. januar. Skytingen skjedde lørdag kveld under den tradisjonsrike korrespondentmiddagen i Washington D.C. En Secret Service-agent ble skutt, men ble ikke sårt da skuddet traff den skuddsikre vesten.

Ingen andre ble skadet i hendelsen. Politiet har opplyst at 31-årige Cole Tomas Allen er mistenkt for å stå bak skytingen. Under rettsforhandlingene mandag kom det fram at Allen er siktet for drapsforsøk på president Donald Trump. Allen var bevæpnet med hagle, pistol og flere kniver da han ble pågrepet.

Det er ikke kjent hvordan Allen stiller seg til siktelsen. Jeanine Pirro, føderal statsadvokat i Washington, sier at det vil komme ytterligere siktelser mot Allen. Hendelsen har satt fokus på den økende polariseringen i amerikansk politikk og retorikken som kan føre til voldelige handlinger. Mange ser nå med bekymring på hvordan situasjonen vil utvikle seg videre, spesielt med tanke på de kommende valgene og den generelle politiske stemningen i landet.

Det er klart at dette angrepet vil ha langvarige konsekvenser for både Trump og hans motstandere, samt for den amerikanske offentligheten generelt





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Skudd avfyrt under middag i Det hvite hus – Trump og Melania evakuertPresident Trump og førstedame Melania Trump ble evakuert etter at skudd ble avfyrt under White House Correspondents' Association-middagen. En mann er pågrepet, og justisministeren lover flere tiltalepunkter.

Skudd avfyrt under middag i Det hvite hus – Trump evakuertPresident Donald Trump og førstedame Melania Trump ble evakuert under middagen til White House Correspondents' Association etter at det ble avfyrt skudd. En person er pågrepet, og Secret Service etterforsker hendelsen.

Høye smell under middag i Det hvite hus – mistenkt pågrepetUnder en middag i Det hvite hus ble det hørt høye smell som førte til panikk og evakuering av president Donald Trump og førstedame Melania Trump. En 31 år gammel mann er pågrepet og skal ha forklart at han ønsket å skyte tjenestepersoner i Trump-administrasjonen.

Skuddveksling utenfor middag med Trump – Trump krever bygging av ballsalEn Secret Service-agent ble skutt og skytteren ble uskadeliggjort utenfor en middag der Donald Trump var til stede. Trump hevder hendelsen ikke ville skjedd i hans planlagte, sikre ballsal og krever at søksmålet om byggingen stanses.

Det hvite hus: – Trump er ikke HitlerDet hvite hus går hardt ut mot politiske motstandere etter attentatforsøket mot USAs president Donald Trump.

USA-ekspert advarede mot å rose Trump etter attentatforsøk: «Det er utmattende»USAs president Donald Trump ble utsatt for et attentatforsøk under korrespondentmiddagen i Washington D.C. Norske eksperter diskuterer konsekvensene og Trumps reaksjon på komiker Jimmy Kimmel etter vits om Melania Trump. Eksperter mener Trump blir mer autoritær og at hans handlinger er et paradoks med ytringsfrihet.

