Bittert tap for Manchester United: Ugarte-statistikk bekymrer før Champions League-innspurten

Manchester United lider nok et nederlag, denne gangen mot Leeds på Old Trafford. En bekymringsfull statistikk pekes på: Manuel Ugarte ser ut til å være en uheldig talisman for laget. Nå gjenstår seks viktige Premier League-kamper før Champions League-billetten skal sikres.

Det bitre tapet for Michael Carrick kom. Dobbelt bittert, siden det skjedde på selveste Old Trafford mot den historisk bitre rivalen Leeds . Urettferdig med utvisningen av Lisandro Martinez etter en episode som ble tolket som «lugging», eller ikke, resultatet ble rødt kort og det endelige resultatet for de røde djevlene.

Nå gjenstår bare seks Premier League-kamper. Skal man tro på statistikken, må en av Manchester Uniteds spillere holdes utenfor kamparenaen fra start. For «tallene viser» at denne spilleren representerer den tapende versjonen av United. Litt søkt, men den engelske journalisten Samuel Luckhurst peker på en interessant statistikk etter tapet mot Leeds.

Manuel Ugarte fikk starte mot Leeds, men han klarte ikke å sette sitt preg nok en gang. Søramerikaneren har rett og slett ikke klart å tilpasse seg Premier League, og han leverte nok en skuffende innsats i United-drakta. Luckhurst fremhevet en bekymringsfull statistikk. Manchester United har nå bare vunnet én av de siste 10 kampene Ugarte har startet for klubben.

Ugarte klarte ikke å sørge for den fysiske og defensive dekningen på midtbanen for Manchester United. Med andre ord: Michael Carrick bør holde Ugarte langt unna startelleveren, ellers kan Champions League-billetten ryke





