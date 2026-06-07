Bjørn Samset om fusjon, Dyson-kuler og fremtidens energi

Kjernefysiker Bjørn Samset deler sine tanker om energifremtiden, fra ITER-fusjonsreaktoren til spekulative konsepter som Dyson-kuler. Han er optimistisk, men realistisk om tidsrammen.

I en samtale om fremtidens energikilder deler kjernefysiker Bjørn Samset sine tanker om hva som venter oss. Han er optimistisk når det gjelder fusjonsenergi, men understreker at veien er lang.

- Jeg tror ITER kommer til å klare å lage et energioverskudd i løpet av ti års tid, sier Samset. ITER er et stort internasjonalt forskningsprosjekt i Frankrike som bygger en fusjonsreaktor av typen tokamak. Målet er å demonstrere at fusjon kan produsere mer energi enn det som kreves for å drive reaktoren. Samset forklarer at fusjon handler om å smelte sammen hydrogenkjerner til helium, en prosess som frigjør enorme mengder energi.

På solen skjer dette naturlig på grunn av ekstremt høyt trykk og temperatur. På jorden må vi gjenskape disse forholdene ved hjelp av kraftige magneter og mikrobølger. Plasma med temperaturer på flere millioner grader holdes svevende i et smultringformet kammer, slik at protonene kolliderer og frigjør energi. Samset tror at ITER vil oppnå et energioverskudd innen ti år, men at det vil være beskjedent i forhold til størrelsen på anlegget.

- Jeg tror ingen i vår generasjon kommer til å plugge en stikkontakt i veggen, hvor elektronene har blitt satt i bevegelse av fusjonsreaksjoner på jorda, sier han. Likevel ser han et større rom for innovasjon innen fusjon sammenlignet med andre energiformer. - For fusjon er det kanskje litt større rom for at noen kommer med en eller annen glup løsning som ingen har tenkt på, legger han til. Samset tar også for seg mer eksperimentelle energikilder, som kunstig fotosyntese.

Dette konseptet går ut på å bruke solenergi direkte til å produsere hydrogen, på samme måte som planter lagrer solenergi som sukker. - Hva om vi bruker kunstige blad eller noe à la et solcellepanel til å lage hydrogen? Hydrogen kan vi lagre på samme måte som planten gjør med sukker, sier Samset. Han nevner også idéen om gigantiske speil i verdensrommet som kan konsentrere sollys og sende energien ned til jorden.

Selv om dette høres science fiction-aktig ut, påpeker han at forskere faktisk vurderer slike løsninger for å møte fremtidens energibehov. Solcelleanlegg på månen og datasentre i verdensrommet er andre tanker som blir luftet. Helt ytterst på fantasi-skalaen finner vi Dyson-kulen, et teoretisk skall rundt en stjerne som kan fange opp all dens energi. Konseptet er kjent fra science fiction, men Samset forteller at det finnes forskere som leter etter slike strukturer andre steder i universet.

- Det har vært nyhetssaker om at noen mener at en stjerne har en så rar variasjon i utstrålingen sin at de lurer på om det kan være en Dyson-kule rundt den. Men hittil har det vist seg at det var noe annet, sier Samset. Han ser på Dyson-kuler som en mulig energikilde for en sivilisasjon som har kolonisert solsystemet eller trenger energi til interstellar reise.

Samtidig understreker han at de mer jordnære energikildene som fusjon, solenergi og hydrogen sannsynligvis vil spille en større rolle i vår nærmeste fremtid. Samtalen viser at energifremtiden byr på både realistiske muligheter og dristige visjoner, men at vi fortsatt har en lang vei å gå før vi kan utnytte det fulle potensialet





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Fusjonsenergi ITER Dyson-Kule Kunstig Fotosyntese Energifremtid

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