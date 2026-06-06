Bjørn Samset om fusjonsenergi og eksotiske framtidige energikilder

Kjernefysiker og klimaforsker Bjørn Samset deler tankene sine om energien i fremtiden i et intervju. Han omtaler fusjonsenergi prosjektet ITER og de sjanene for et reelt energioverskudd, og han går inn på konsepter som kunstig fotosyntese, solcelleanlegg på månen og den teoretiske Dyson-kulen. Samset peker også på at letingen etter Dyson-kuler i universet kan være et tegn på andre sivilisasjoners desperate energijakt.

I en samtale med fysiker Bjørn Samset om framtidas energikilder trekkes det fram spennende og ambisiøse ideer. Samset, som også er klimaforsker, deler tankene sine i podkasten Teknisk sett med Ellen Viseth og i boka Ser ti år fram.

Han starter med å peke på at mange leter etter Dyson-kuler i universet som et tegn på andre sivilisasjoners desperate jakt etter energi, og spør om det ikke er likt på vår egen planet der vi jager etter nye energikilder. Mens forrettene og dessertene på energimenyen i boka omhandler mer eksotiske ideer som kunstig fotosyntese og solcelleanlegg på månen, legges det vekt på at vi fortsatt ikke har full kontroll over noen av de mest lovende energikildene.

En viktig del av måltidet, men ikke dem vi blir mette av, sier Samset om disse futuristiske konseptene. Samset beskriver fusjonsenergi som et av de store håpene, men også en kilde med store utfordringer. Han forklarer at en vanlig kjernekraftverk basert på fisjon, der atomkjerner spaltes, har grunnleggende problema. Fusjon, der atomkjerner smeltes sammen, er en annen historie.

ITER, det internasjonale fusionsprosjektet i Frankrike, er et sentralt eksempel. Samset tror at ITER vil klare å lage et energioverskudd innen en tiårs tid, men han er også tydelig på at dette overskuddet vil være ganske skuffende i forhold til hvor stort og avansert anlegget er. Han tror ikke at noen i vår generasjon vil oppleve å plugge inn en stikkontakt hvor energien kommer fra fusjonsreaksjoner på jorda.

Samtidig påpeker han at det for fusjon er et større rom for at noen kan komme med en glup løsning som ingen har tenkt på. For å forstå utfordringene med fusjon, må man se på prosessen. Protoner frastøter hverandre kraftig. På sola presser tyngdekraften dem sammen, mens den ekstremt høye temperaturen gjør at de beveger seg veldig fort.

På jorda må man gjenskape slike ekstreme forhold med millioner av grader. Man bruker hydrogengass til å lage deuterium eller tritium. Dette skjer i gigantiske, smultringformede kamre kalt tokamaker, der supervarm plasma holdes svevende av kraftige magnetfelt. Mikrobølger brukes til oppvarming, og magneter holder den varme gassen borte fra veggene.

Målet er å få protonene til å krasje sammen og bli til tyngre partikler, noe som avgir energi og setter i gang en løpende serie med reaksjoner. Samset går også inn på enda mer eksperimentelle energiformer. Kunstig fotosyntese er en ide der solenergi brukes direkte til å produsere hydrogen, slik planter lagrer energien som sukker. Han tenker seg at vi kanskje kan bruke kunstige blad eller solcellepaneler til å lage hydrogen, som vi så kan lagre.

Lenger ute på idéstadiet ligger gigantiske speil i verdensrommet som kan konsentrere sollys og sende energien ned til jorda. Samset diskuterer også solcelleanlegg på månen og Elon Musks planer om datasenter i verdensrommet. Den ytterste grensen av fantasien er Dyson-kulen, et teoretisk skall rundt sola som kan fange all energien. Konseptet er kjent fra science fiction, men Samset påpeker at det faktisk finnes forskere som leter etter slike strukturer andre steder i universet.

Han refererer til nyhetssaker hvor en stjerne med rar variasjon i utstrålingen har ført til spekulasjoner om en Dyson-kule, men det har så langt vist seg å være noe annet. Dette er del to av et intervju med Bjørn Samset; i første del ble bølgekraft, tidevannskraft, geotermisk energi og Norges forsøk på osmosekraft diskutert





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