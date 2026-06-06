Bjørn Samset om fusjonsenergi og eksotiske fremtidige energikilder

Kjernefysiker og klimaforsker Bjørn Samset gir sine innspill om utsiktene for fusjonsenergi, ITER-prosjektet, og mer eksperimentelle ideer som kunstig fotosyntese og Dyson-kuler i en ny podcast. Han tror ITER vil lykkes, men med et begrenset energioverskudd, og peker på at fremtidige energiløsninger kanskje kommer fra uventede kilder. Intervjuet dekker også tanker om solenergi i verdensrommet og jakten på tegn på ekstremt avanserte sivilisasjoner.

I en ny podcastinterjjuдат Bjørn Samset , en anerkjent klimaforsker og fysiker, deler sine tanker om fremtidige energikilder og hvorfor noen former med å være mer lovende enn andre.

Samset begynner med å peke på at vi allerede har mange vestlige energikilder som vi forstår ganske godt, men at fusjon - som er prosessen med å smelte sammen atomkjerner - fremdeles er et stort uforutsett. Han tror at den internasjonale ITER-reaktoren i Frankrike vil kunne oppnå et energioverskudd innen ti år, men han understreker at dette overskuddet sannsynligvis vil være ganske begrenset i forhold til anleggets størrelse og kompleksitet.

Samset foreslår at det kan være generasjoner til vi ser fusjonsenergi brukt praktisk i hverdagen, og at det fremdeles er rom for overraskende gjennombrudd fra uventede kilder. Fusjonsprosessen krever ekstreme forhold: temperaturer på flere millioner grader og en plasma som holdes på plass av meget sterke magnetfelt. Reaktoren bruker hydrogengass for å lage deuterium eller tritium, og mikrobølger til oppvarming. Målet er at protoner kolliderer og danner helium, noe som frigir energi som kan opprettholde reaksjonen.

Samset påpeker at selv om ITER er et viktig skritt, så er det bare en del av en lengre reise mot kommersiell bruk. På et mer eksperimentelt nivå nevner Samset "kunstig fotosyntese", en teknikk som bruker solenergi direkte til å produsere hydrogen. Han forklarer at plantes celler lagrer energi som sukker, og forestiller seg at vi kanskje kan bygge "kunstige blad" eller solcellepaneler som lagrer energi i hydrogen. Dette kan være en måte å overføre og lagre solenergi effektivt.

Han går også videre til konsepter som gigantiske verdensromsspeil som kan sende energien fra solen ned til jorda, og tilogmed Elon Musks tanker om datasentre i verdensrommet som kunne drives av solkraft. Til slutt tar Samnet opp det teoretiske konseptet med en Dyson-kule, et skall rundt en stjerne som fanger opp nesten all dens energi.

Dette er et konsept ofte brukt i science-fiction, men Samset påpeker at det faktisk finnes forskere som ser på stjerner med uvanlige lysvareringer for å se om de kan være omgitt av slike strukturer. Hittil har alle mistanken var feilaktige, men ideen viser hvor lenge vi kan gå i jakten på energi.

Samlet sett gir intervjuet et bredt bilde av både kort- og langsiktige energialternativer, og understreker at det fortsatt finnes store hindringer og usikkerheter før noen av disse teknologiene blir praktiske. Podcasten er den andre delen av en serie med Samset; den første delen behandelte bølgekraft, tidevannskraft, geotermisk energi og Norges forsøk med osmosekraft. Artikkelen avsluttes med en vanlig kommentarfelt-info om innlogging og BankID





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