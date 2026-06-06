Bjørn Samset om fusjonsenergi og fremtidens energikilder: Fra ITER til Dyson-kuler

Klimaforsker og fysiker Bjørn Samset snakker i podcasten Teknisk sett om fusjonsenergi, ITER i Frankrike og mer eksotiske fremtidige energikoncept inkludert Dyson-kuler. Han deler også tanker om kunstig fotosyntese og solkraft fra verdensrommet.

I en ny episode av podcasten Teknisk sett med Ellen Viseth deler klimaforsker og fysiker Bjørn Samset sine tanker om fremtidige energikilder, fra fusjon til science fiction-konsepter.

Samset starter med å peke på at en del forskningsmiljøer i USA og Europa jobber med fusjonsenergi, der atomkjerner smeltes sammen i stedet for å splittes som i tradisjonell kjernekraft. Han tror prosjektet ITER i Frankrike vil klare å oppnå et energioverskudd innen ti år, men understreker at dette sannsynligvis vil være et ganske skuffende overskudd i forhold til anleggets størrelse og kompleksitet.

Samset forklarer de fysikalske utfordringene med fusjon: protoner frastøter hverandre, og for å få dem til å kollidere må man skape ekstremt varme miljø med temperaturer på flere millioner grader. Dette gjøres i gigantiske tokamaker, der et plasma holdes svevende av kraftige magnetfelt. Målet er at protonene smelter sammen og danner tyngre partikler, noe som avgir energi og opprettholder reaksjonskjeden. Han er imidlertid skeptisk til at noen i vår generasjon vil oppleve at fusjonsenergi direkte driver hjemmets stikkontakt.

Podcasten dekker også mer eksperimentelle energiformer som kunstig fotosyntese, der solenergi brukes til å produsere hydrogen som lagringsmedium. Samset nevner ideer som gigantiske verdensromsspeil som kan fokusere sollys og sende energien til jorda, samt Elon Musks planer om datasentre i verdensrommet. På den ytterste fantasiskalaen ligger Dyson-kulen, et teoretisk skall rundt en stjerne som fanger opp nesten all dens energi.

Dette konseptet har vært nevnt i science fiction, og Samset påpeker at det faktisk finnes forskere som leter etter slike strukturer i universet som tegn på andre sivilisasjoner. Til nå har alle slående observasjoner vist seg å ha andre forklaringer. Samset deler også refleksjoner om hvordan slike futuristiske energikilder kunne være nødvendige hvis mennesket skal kolonisere solsystemet eller reise mellom stjernene.

Han trekker paralleller til dagens reelle prosjekter, som den store havvindparken i Sverige som skal drive produksjon av grønt hydrogen. Intervjuet er del to av en serie; første del handlet om bølgekraft, tidevannskraft, geotermisk energi og Norges forsøk med osmosekraft. Teksten inkluderer også standardiserte elementer om kommentarfunksjonen og pålogging med BankID, men disse er uten news-verdi og utelatt i denne gjennomgangen





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