Bjørn Samset om ITER-prosjektet og fremtidens energiforsyning

Kjernefysiker Bjørn Samset diskuterer ITER-prosjektet og fremtidens energiforsyning i en podcast. Han tror at ITER-prosjektet vil være en viktig milepæl på veien mot en bedre energiforsyning, men at det ikke vil være nok for å løse verdens energikris.

Bjørn Samset, en kjernefysiker, tror at ITER-prosjektet i Frankrike kommer til å lykkes med å produsere et energioverskudd innen ti år. Han peker på at flere forskningsmiljøer jobber med fusjonsenergi, der atomkjerner smeltes sammen.

Samset mener at ITER-prosjektet vil være en viktig milepæl på veien mot en bedre energiforsyning, men at det ikke vil være nok for å løse verdens energikris. Han forutser at ingen i vår generasjon kommer til å bruke elektrisitet fra ITER-prosjektet, men at det vil være en viktig del av energimenyen. Samset diskuterer også andre energiformer, som kunstig fotosyntese og solcelleanlegg på månen, og han deler sine betraktninger om ideer som gigantiske speil i verdensrommet og datasenter i verdensrommet.

Han nevner også Dyson-kulen, et teoretisk skall rundt sola som kan fange opp all energien, og mener at det er en mulighet for å løse energikrisen hvis man skal kolonisere solsystemet eller samle opp nok energi til å reise mellom stjernene





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